No tengas miedo. A veces suele ocurrir que pulsas botones a lo alocado en WhatsApp y terminas por activar funciones que, quizá, desconocías por completo. Por ejemplo, en ocasiones suele mostrarse un círculo verde en tus chats, eso indica que has decidido marcarla como “no leído”, incluso, a veces, también aparece el arroba o “@”, pues significa que algún amigo o contacto te ha mencionado dentro de una conversación grupal. Ahora, en el caso de que se muestre la chincheta o pin en tu WhatsApp, no te preocupes porque hoy te explicaré qué es y cómo desactivarlo.

Qué significa el ícono de la chincheta en WhatsApp

A veces suele aparecer debido a que hiciste una maniobra mala con el celular y se terminó por presionar algún botón de WhatsApp.

Este ícono indica que has decidido fijar una conversación completa .

. De esa forma, cualquier chat que tenga ese ícono se posará encima de todos los chats de WhatsApp .

. Para desactivarlo simplemente presiona dos segundos la conversación con la chincheta.

Luego observarás el mismo ícono en la zona superior, pero con una raya.

Dale y listo, ya no tendrás la conversación fijada en tu WhatsApp .

. Recuerda que esto lo puedes usar cuando desees, sobre todo si la conversación es realmente importante.

De esta manera podrás desactivar el ícono de la chincheta en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Más trucos de WhatsApp que desconocías