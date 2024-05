Todos las personas que usan WhatsApp tienen sus contactos o grupos preferidos con quienes chatean a diario, sin embargo, también existen esas conversaciones inactivas que no quisieras borrar por la información enviada o recibida, así que muchos suelen archivarlas con la herramienta del mismo nombre. ¿Eres de los usuarios que archivan chats de manera individual? Aquí te enseñaré un increíble truco para que selecciones varios contactos o grupos y los archives simultáneamente, no hay duda que ahorrarás una gran cantidad de tiempo, lo mejor de todo es que no descargarás programas modificados de WhatsApp que tienen funciones exclusivas, tampoco recomiendo hacerlo porque podrían banear tu cuenta de forma permanente si detectan que utilizas esas versiones.

Así puedes archivar varios chats al mismo tiempo en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es pulsar sobre el chat de un contacto o grupo hasta que se encuentre sombreado .

. Procede a presionar una vez sobre los otras conversaciones.

Cuando hayas seleccionado todas las que te interesan, toca el ícono de la carpeta que se ubica en la parte superior.

que se ubica en la parte superior. De inmediato se habilitará la sección “ Archivados ” en la interfaz principal de la WhatsApp.

” en la interfaz principal de la WhatsApp. Finalmente, accede a esta carpeta y aparecerán todos los chats que has escogido.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: