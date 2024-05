Como se recuerda, “Fijar” es una herramienta de WhatsApp Messenger que primero fue compatible con las conversaciones personales, grupales y comunidades, se estima que posteriormente funcione con los canales, sin embargo, ahora también puedes fijar hasta tres mensajes al interior de un chat, muy útil para que no olvides una reunión agendada con tus contactos. Hoy, los desarrolladores de la compañía Meta mejoraron la referida función tras añadir la “vista previa del contenido”, significa que al momento de anclar un archivo multimedia no aparecerá la etiqueta “Foto” o “Video”, sino que saldrá la miniatura de la imagen para que no tengas que navegar hasta el mensaje anclado, ¿Quisieras activar esta característica? A continuación te enseñaré los pasos a seguir.

La guía para habilitar la vista previa de archivos fijados en WhatsApp

Primero, es importante aclarar que se trata de una función que por el momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para Android .

. ¿Cómo obtener el programa de prueba? Simple, ingresa a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la beta (es la misma app) > accede a cualquier conversación.

El siguiente paso es pulsar sobre un archivo multimedia (imagen o video).

Se desplegarán varias opciones en la parte superior.

Presiona el ícono de los tres puntos y después en “ Fijar ” > selecciona la cantidad de tiempo que permanecerá anclado el archivo, puede ser: “24 horas”, “7 días” o “30 días”.

” > selecciona la cantidad de tiempo que permanecerá anclado el archivo, puede ser: “24 horas”, “7 días” o “30 días”. Listo, saldrá la miniatura de la foto o video en la parte derecha del contenido fijado.

El resultado de la función "Vista previa del archivo multimedia fijado". (Foto: GEC)

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

