Una de las cosas que me gusta de WhatsApp para Android y iPhone es que puedes activar funciones que antes no se encontraban, como la modificación del “modo oscuro”, la función para saber quién estuvo conectado desde el apartado de contactos, así como proteger mi privacidad. Ahora he empezado a emplear las letras de colores, mismas que me permiten darle un estilo distinto a todas mis conversaciones. ¿Cómo se hace? Lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que descargar alguna aplicación extra ni mucho menos usar los APK. Solo sigue todos los pasos que te brindo en este tutorial.

Cómo tener las letras de colores en WhatsApp

Lo primero que hay que hacer será descargar la más reciente versión de WhatsApp .

. Puedes hacerlo desde Google Play o iOS Store .

o . Una vez que lo tengas, solo dirígete a la web llamada FancyTextGenerator .

. Al abrir la página, encontrarás dos recuadros grandes en la zona superior.

Solo deberás escribir tu texto, por ejemplo, un “Hola” y se mostrarán varios estilos de letras a un lado.

De esa manera elige la que más te gusta. Yo te recomiendo que emplees las letras de colores.

. Copia ese mensaje y pégalo en cualquier conversación de WhatsApp.

De seguro tu amigo se sorprenderá con ello. Eso sí, solo funciona con textos en inglés, por lo que si escribes algo en español, puede que las tildes se desconfiguren.

