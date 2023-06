WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones que mayor cantidad de usuarios tiene en el mundo. Si uno tiende a comprarse un celular, es posible que la primera app que instale sea esta. Pero hay determinados códigos que tienes que saber.

No es tan difícil como el “14323″, un número que usan los jóvenes para decirse “I love you so much”, sino que se trata del famoso “XD”, símbolo que todavía muchos no descubren qué es, sobre todo los más adultos que utilizan WhatsApp .

Es por esa razón que hoy te indicaremos realmente en qué casos puedes usar “XD” en tus conversaciones sin error a equivocarte. Sigue estos consejos.

Qué significa “XD” en WhatsApp

Lo primero que debes saber es que no es nada malo en WhatsApp.

Por el contrario, tiene que ver con la felicidad o la alegría.

La letra “X” son los ojos de una persona, mientras que la “D” es la sonrisa.

Eso quiere decir que esa persona se está riendo a carcajadas. ¿Cómo lo sabes?

Pues solo basta con voltear el celular en horizontal para verlo.

Recuerda usar este emoticón hecho de letras solo en casos primordiales, de lo contrario no tendrá el efecto que muchos esperan.

Además cada “XD” puede usarse en contextos distintos.

También existe el emoji de la carita sonriente, pero algunos deciden usar el “XD” para ahorrarse pasos.

Síguenos en nuestras redes sociales: