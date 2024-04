Para que una persona se comunique contigo a través de WhatsApp Messenger solamente necesita conseguir tu número telefónico, así podrá enviarte mensajes, archivos multimedia y realizar llamadas o videollamadas. En caso sientas que tratan de estafarte, extorsionarte o acostarte, lo ideal sería bloquear a ese usuario para evitar que se comunique contigo, ¿Cómo lo haces? Simplemente pulsas sobre la conversación, presionas el ícono de los tres puntos y escoges la opción “Bloquear”, ¿Qué sucede si esa persona no te escribe? Existe otra forma de hacerlo, aunque necesitas su número de celular (no lo agregarás). Toma nota de los pasos a seguir sin omitir ninguno, ni siquiera descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, y otras versiones alteradas.

Aprende a bloquear un número de WhatsApp que no tienes como contacto

Esto será muy útil cuando te enteras que alguien le pasó tu número a una persona desconocida.

Existe el riesgo que te escriba por WhatsApp , así que mejor te recomiendo que lo bloquees.

Como lo mencioné hace un momento, primero consigue su número.

Desde el navegador de tu preferencia coloca el siguiente enlace: https://api.whatsapp.com/send/?phone=123456789&text&app_absent=0, pero en lugar del 1 al 9 agrega el número de ese usuario .

. Se abrirá una ventana con el aviso: “ Chatea en WhatsApp con (número de teléfono) ” > toca en “ Ir al chat ”.

” > toca en “ ”. Aquí accederás a la conversación vacía.

Finalmente, oprime el ícono de los tres puntos > presiona en “Más” > “Bloquear” > confirma la acción.

Seis trucos útiles de WhatsApp

