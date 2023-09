Para que todo quede claro, ¿Qué son las copias de seguridad de WhatsApp? básicamente, son archivos de respaldo invisibles que se almacena en la nube (Google Drive), los cuales contienen toda la información de tu cuenta, ya sean mensajes, archivos multimedia y configuraciones. Sirven para no perder los datos mencionados cuando seas víctima de robo o pierdas tu dispositivo móvil, ya que te permite restaurarlos en otro teléfono inteligente.

No hay que confundir las copias de seguridad en la nube con las copias de seguridad locales, ¿En qué se diferencian? como mencionamos al comienzo, la primera no es visible, se guarda en Google Drive y puedes desactivarla cuando quieras; por otra parte, la segunda se almacena entre las carpetas internas que WhatsApp creó en tu celular, se realizan diariamente a las 2 de la madrugada y no puedes apagarlas.

Actualmente, Google ya no es un servicio gratuito, solo te ofrece hasta 15 GB de almacenamiento que compartes con Gmail, Google Fotos y Google Drive, por ello, te recomendamos desactivar las copias de seguridad automáticas o diarias, ya que podrían ocupar todo el espacio de tu cuenta en poco tiempo.

La guía para evitar que WhatsApp cree copias de seguridad diarias

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

El siguiente paso es oprimir en “Ajustes” > luego en el apartado “Chats”.

Aquí desplázate hacia abajo y toca la opción denominada “ Copia de seguridad ”.

”. Aprieta en “Guardar en Google Drive”.

Finalmente, selecciona “Nunca” o “Solo cuando toco guardar”

Listado de celulares que no tendrán WhatsApp el 31 de agosto

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

