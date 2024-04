Las llamadas telefónicas y mensajes de texto SMS ya no se suelen utilizar frecuentemente al momento de comunicarte con alguien, pues la mayoría prefiere hacerlo a través de WhatsApp Messenger, el servicio de mensajería instantánea que actualmente cuenta con más de cuatro mil millones de usuarios en todo el mundo. Es probable que hayas agregado a decenas o cientos de personas, ya sean amigos, familiares, compañeros del trabajo, universidad, etc., por ello, la referida aplicación perteneciente a Meta ha desarrollado una nueva función para saber con quiénes nunca has conversado a pesar de haber guardado sus números en la agenda de tu dispositivo móvil. La característica que acabo de mencionar por el momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de iOS.

Conoce la lista de contactos de Whatsapp con quienes nunca has conversado

Para obtener el programa beta de WhatsApp para iOS primero debes descargar TestFlight en la App Store .

. Tras haberla instalado, abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

en WhatsApp Beta para iPhone Serás derivado de nuevo a TestFlight.

Pulsa en “Aceptar” para conseguir el puesto y WhatsApp beta comenzará la instalación en tu teléfono.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes del programa de prueba WhatsApp.

Abre la beta (es la misma app).

Desplázate hasta el final de todas tus conversaciones personales y grupales.

Aquí vas a ver la sección denominada “ Empezar a chatear ” también conocida como “Chats sugeridos”.

” también conocida como “Chats sugeridos”. En esta parte te saldrán todos los contactos con quienes jamás has interactuado, significa que nunca se enviaron mensajes.

Vista previa de la sección "Empezar a chatear". (Foto: WabetaInfo)

