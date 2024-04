WhatsApp Messenger es considerada como una de las mejores herramientas de comunicación instantánea, pero a pesar de su gran importancia en todo el mundo, a veces resulta ser un dolor de cabeza para lagunas parejas porque no saben cuándo él o ella les envía información verídica o falsa a través de su conversación, por ejemplo: imaginemos que esa persona te dijo que se encuentra en casa, la mejor prueba para comprobar esto sería que comparta un video de su hogar, pero existe la posibilidad de que ese contenido sea pasado o lo haya almacenado en la galería de su dispositivo móvil. Hoy te diré cuáles son los trucos más populares que normalmente usan los usuarios para mentirle a sus parejas, así sabrás si realmente te engaña o dice la verdad. No descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, Aero, etc.

Funciones de WhatsApp que usan las personas usan para mentirle a su pareja

Prepara grabaciones en donde aparece para que le creas, incluso figura la hora exacta.

en donde aparece para que le creas, incluso figura la hora exacta. ¿Continúas sospechando? Si deseas confirmar la veracidad del video realiza una videollamada .

. ¿No contesta o te dice que la señal está mal? Puedes pedir un videomensaje , también conocido como videos circulares.

, también conocido como videos circulares. Este tipo de archivos se graban en tiempo real y no hay posibilidad de adjuntarlos en tus conversaciones.

y no hay posibilidad de adjuntarlos en tus conversaciones. Sin embargo, también puede haber grabado el mensaje de video en otro chat y luego reenviártelo, ni siquiera aparece la etiqueta “Reenviado” (compruébalo).

¿Te compartieron una ubicación? Mejor solicita la “Ubicación en tiempo real”, así sabrás en donde se encuentra realmente.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

