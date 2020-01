Si acabas de recibir el mensaje de la app, debes eliminarlo de inmediato. ¿Por qué? Muchos usuarios siguen pendiente en que se active el “modo oscuro” en WhatsApp. Aunque existen muy pocas novedades sobre la implementación de esta nueva función que no solo te ayudará a mejorar la visibilidad de tus mensajes de texto, sino también ahorrar batería, un grupo de usuarios se ha mostrado preocupado en las últimas horas.

Resulta que, a través de un número desconocido, muchas personas expresaron en Twitter que han sido víctimas de un nuevo malware que se ha difundido en WhatsApp.

El mensaje que recibieron indica que ya pueden obtener el “modo oscuro” y que solo deberán ingresar a un enlace para poder activarlo en tu totalidad.

Si abres el enlace que te promete el "modo oscuro" en WhatsApp, te aparecerá este mensaje. (Foto: WhatsApp)

“Esta es la función secreta para activar el Modo Oscuro de tu cuenta WhatsApp”, dice la notificación. Después de acceder al enlace, la página pide al usuario que comparta el mensaje a más contactos para poder activar el deseado modo. “Envía el mensaje de 5 a 10 amigos o grupos de WhatsApp, haz clic en continuar y activarás el modo oscuro”, promete.

Sin embargo, este mensaje no cumple con lo que promete y no activa ningún modo oscuro, porque este aún no ha sido lanzado por la compañía.

Para ello se recomienda no compartir este mensaje con ningún contacto, ya que se trata de un engaño con el objetivo de recopilar datos personales de las personas que acceden a estas páginas, también repletas de anuncios engañosos que prometen regalos a cambio de datos personales.

De momento se espera que WhatsApp habilite el “modo oscuro” este año, pero no se sabe si en el primer o segundo semestre. Lo que sí sabemos es que la aplicación está trabajando en los últimos detalles del también llamado “Dark theme”.