Por fin llegó la nueva función para WhatsApp Web que millones de usuarios estaban esperando hace muchísimo tiempo. La referida plataforma de mensajería instantánea ha presentado el día de ayer una actualización para la beta de su aplicativo que te permitirá editar imágenes desde la versión Web y Desktop para computadoras y laptops. ¿Cómo activar las herramientas? es algo que a continuación te enseñaremos.

WhatsApp Web ha sido bastante olvidada por la compañía Facebook, ya que tiene más de seis años desde que se lanzó de manera oficial y aún no se puede agregar contactos, publicar estados, compartir ubicación, añadir filtros a las fotos y otras funciones más. Sin embargo, gracias a la nueva actualización de WhatsApp beta 2.21.16.10 para Android, la versión web y Desktop contará con una nueva herramienta, la de poder editar imágenes, informó WabetaInfo.

¿Qué herramientas trae esta beta? Son las mismas que tiene la versión móvil como: la de colocarle emojis y stickers a las fotos, recortar y girar las imágenes, agregarle textos, el lápiz para realizar trazados y las flechas para avanzar o retroceder cuando te equivocas. Aunque son funciones muy básicas te van a ahorrar mucho tiempo sobre todo cuando quieres recortar una imagen.

CÓMO SER USUARIO BETA

Ingresa aquí desde tu móvil Android y presiona en ‘Convertirme en verificador’.

desde tu móvil Android y presiona en ‘Convertirme en verificador’. Luego, aprieta en ‘Puedes descargarla en Google Play’.

Se abrirá la Play Store para que descargues WhatsApp Beta .

. Si ya tienes instalada la versión de prueba solo tendrás que actualizarla (si es que hay una pendiente)

CÓMO UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE EDICIÓN

Abre WhatsApp Web , escanea el código QR. Ahora en la parte superior izquierda podrás apreciar que dice beta.

, escanea el código QR. Ahora en la parte superior izquierda podrás apreciar que dice beta. Ingresa a un chat grupal o individual y sigue el mismo procedimiento para enviar una foto.

Antes de enviarla, en la parte superior te saldrán las nuevas opciones para editar la imagen.

Es importante aclarar que esta función recién se está desplegando hacia todos los usuario beta del mundo, por ello, si no te aparece no te preocupes, podría llegar en las próximas horas o días. En cuanto a los usuarios iOS, WabetaInfo no descarta que dentro de poco haya otra actualización de la beta exclusivamente para Apple.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.