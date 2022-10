Los celulares Android en la actualidad cuentan con diversas prestaciones, como es el caso de un procesador nuevo, una pantalla más grande y hasta aquellos que cuentan con la capacidad de doblarse. Xiaomi ha decidido lanzar en el Perú su más reciente terminal, el Xiaomi 12T Pro .

Pudimos probar el smartphone durante algunas semanas y ya tenemos la review completa. Aquí podrás conocer lo bueno y lo malo del Xiaomi 12T Pro .

DISEÑO

El Xiomi 12T Pro, a pesar de ser un celular de gama alta, es bastante ligero y puede utilizarse con una sola mano. Este lleva medidas de 163.1 x 75.9 x 8.6 mm con 205 gramos que no se sienten por nada del mundo.

En su pantalla podemos encontrar el lector de huella el cual tiende a gozar de rapidez. Asimismo, a sus alrededores podemos encontramos material de aluminio que le dan un toque de elegancia. Además lleva los clásicos botones de volumen, el de encendido y apagado, y el de la ranura para la NanoSIM.

El Xiaomi 12T Pro tiene medidas de 163.1 x 75.9 x 8.6 mm con 205 gramos que no se sienten por nada del mundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudánonos a la zona trasera, esta es de vidrio, pero a diferencia de gozar con un montón de brillo, tiende a ser matizado para que no se impregnen las huellas dactilares. En ella observamos un módulo de cámaras que no sobresalen demasiado del cuerpo, por lo que no hay balanceos si lo colocas sobre la mesa.

Su zona delantera está protegida por Corning Gorilla Glass 5, aunque es bueno que debas poner siempre una mica protectora. De igual forma tenemos un agujero donde se almacena la cámara frontal y unos bíseles en la zona inferior y superior algo delgados.

El smartphone tiene una pantalla con un pequeño orificio en la zona superior. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

El smartphone lleva una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, la cual le brinda colores bastante nítidos impulsados por el HDR10+. Un aspecto positivo es que el Xiaomi 12T Pro lleva 900 nits de brillo automático, por lo que no tendrás problemas con visualizar tus notificaciones cuando te encuentres fuera.

Sobre la calidad de imagen, el Xiaomi 12T Pro puede brindar 60 fotogramas en 4K ya que lleva 1220 x 2712 pixeles en resolución. Asimismo su orificio en la pantalla no molesta por nada del mundo, por el contrario, la visualización hace que se pierda en todo sentido, algo que ya otras marcas están aplicando a sus terminales.

El smartphone lleva una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, la cual le brinda colores bastante nítidos impulsados por el HDR10+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que si tienes que tomar en cuenta es que lleva 120 Hz de tasa de refresco, lo que hace que los movimientos de las animaciones sean más rápidos, pero eso no impide a que las huellas dactilares se peguen bastante en la protección del Corning Gorilla Glass 5.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Xiaomi 12T Pro lleva en su interior MIUI 13 totalmente actualizado con Android 12 de fábrica, y es uno de los celulares que posiblemente reciba primeros Android 13 antes de fin de año. Asimismo el smartphone no genera ningún traspié al abrir aplicaciones o cerrarlas.

El dispositivo además trae un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, mismo que le brinda características de versatilidad. En el terminal encontramos 8 GB de memoria RAM, mismos que pueden ampliarse a 3 GB más, obteniendo así 11 GB. De igual forma contamos con 256 GB de almacenamiento interno y, pese a que no tiene bandeja para una memoria externa, es más que suficiente.

El Xiaomi 12T Pro lleva en su interior MIUI 13 totalmente actualizado con Android 12 de fábrica. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los juegos, pudimos probar Genshin Impact y la verdad es que los gráficos suelen ser bastante rápidos. Hay buena respuesta al momento de lanzar cualquier tipo de poder, incluso existe rapidez cuando ejecutas algunos toques sin que destaquen las clásicas pulsasiones fantasmas.

En el tema de Fortnite contamos con una calidad gráfica épica, pero en 30 fotogramas por segundo. Si lo colocas en 60 fotogramas, la máxima resolución será la de alta. Eso sí, siempre es bueno descargar todos los componentes del juego ya que sino aparecerá el molestoso lag.

En el tema de los juegos, pudimos probar Genshin Impact y la verdad es que los gráficos suelen ser bastante rápidos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

Xiaomi 12T Pro trae triple cámara encabezados por un lente de 200 megapíxeles, mientras que le siguen 8 megapíxeles el ultrawide de 120 grados, así como 2 megapíxeles el macro.

El lente principal se desempeña al captar bastante los detalles. Cuando disparas, cuyo procesamiento demora algo de lo normal, puede brindarte buen balance de iluminación, así como calidez y sin demasiados contrastes.

Así toma las fotos el Xiaomi 12T Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi 12T Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los colores no suelen gozar de brillo, pero eso dependerá de si activaste o no el HDR. De igual forma cuentas con un detector de escenas para tener así mayor riqueza en la saturación y tonalidades.

Por otro lado, cabe precisar que en caso quieras usar la cámara de 200 megapíxeles, al obtener mayor cantidad de información en una imagen, puede llegar a pesar alrededor de los 200 MB, por lo que siempre es mejor colocar esas fotos en la nube.

Así toma las fotos el Xiaomi 12T Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi 12T Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de ultrawide tiene un ángulo de visión de 120 grados, obteniendo así mayor campo. Pero eso sí, se nota el cambio detallista de la cámara principal al pasar por el ultra gran angular. Hay cierto nivel de oscuridad incluso cuando te encuentres en pleno cenit, por lo que debes girar hasta encontrar ese brillo correcto.

En el tema del macro, pues este se ajusta bastante buen cuando nos acercamos a un determinado objeto. Trabaja en conjunto con el lente principal, pero ello siempre y cuando se encuentre en automático con sus 50 megapíxeles.

Así toma las fotos el Xiaomi 12T Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi 12T Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los selfies tiene un contraste equilibrado, sin demasiada falsedad o algún tipo de filtro que termine sacando una imagen de la que en verdad no es. Hay buen delineamiento de la foto cuando quieres difuminar el fondo mediante un software, pero eso sí, siempre es bueno tener iluminación de por medio para poder captar mejorías en tu auto retrato.

BATERÍA

El Xiaomi 12T Pro lleva 5000 mAh de batería, más que suficiente con la posibilidad de que puedas contar día y medio de uso continuo siempre y cuando utilices los 60 Hz, pero en caso actives los 120 Hz puede que tu celular solo tenga 8 horas de vida.

El Xiaomi 12T Pro lleva 5000 mAh de batería, más que suficiente con la posibilidad de que puedas contar día y medio de uso continuo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El dispositivo carga con un enchufe, que se incluye en la caja, de 120 W. Con ello podrás tener el smartphone al 100% en menos de 20 minutos, mientras que en 7 minutos ya gozarás con 50%.

CONCLUSIONES

El Xiaomi 12T Pro cuenta con una pantalla bastante bien lograda. Goza de colores naturalistas y fuertes al momento de ver tu contenido en alta calidad.

La performance del equipo es correcta, salvo casos donde sí puedes ver ciertos lag siempre y cuando dejes más de 10 apps corriendo en segundo plano.

Las fotos son buenas en detalle, pero al no tener una bandeja para ampliar la memoria externa, es posible que no lo utilices para todo.

El Xiaomi 12T Pro tiene un precio en Perú de 2999 soles en la página de Xiaomi.

Síguenos en nuestras redes sociales: