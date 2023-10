Xiaomi ha decidido lanzar en el Perú, por fin, la Xiaomi Pad 6 , una tablet bastante equilibrada y limpia. El dispositivo puede servir no solo para quienes buscan una pantalla más grande para ver su contenido, sino también emplearla para labores universitarios.

¿Será buena opción comprarla? Aquí tenemos la review completa de la Xiaomi Pad 6 . Conoce lo bueno y lo malo de este dispositivo tablet.

DISEÑO

La Xiaomi Pad 6 está hecha completamente de plástico pulido con unos toques de aluminio en sus alrededores. Su parte trasera es completamente matizada con la finalidad de que no se impregnen las huellas dactilares y viene en un color denominado Space Grey.

Asimismo, en dicha zona se ubica la cámara trasera, misma que no sobresale demasiado del cuerpo y está compuesta por 13 megapíxeles, aunque no la he usado pues no suelo grabar o tomar fotos con ella. Mientras que a sus laterales tenemos varios componentes que te alegrarán o simplemente te decepcionarán.

XIAOMI | Xiaomi Pad 6 está hecha completamente de plástico pulido con unos toques de aluminio en sus alrededores. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por ejemplo, contamos con los clásicos botones de volúmen, el de encendido y apagado, además del puerto USB Tipo-C, y hasta cuatro altavoces para que puedas disfrutar de una expeciencia inmersiva tus series o películas de cualquier plataforma streaming. Sin embargo, no hay ranura en caso quieras expandir la memoria interna.

Ya en la pantalla, contamos con una frontal de 11 pulgadas, misma que termina por sostenerse por unos bíseles bastante discretos y, sobre todo, no tan gruesos. En uno ellos ubicamos la cámara frontal de 8 mepíxeles para tus llamadas o videoconferencia.

XIAOMI | La Xiaomi Pad 6 mide alrededor de los 253,9 x 165,1 x 6,51 mm con 490 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La Xiaomi Pad 6 mide alrededor de los 253,9 x 165,1 x 6,51 mm con 490 gramos, bastante delgada que, a su vez, se le pueden implementar diversos gadgets como es el teclado, usar el lapiz en la pantalla o un case para poder aprovechar mejor tus reuniones online.

PANTALLA

La pantalla de la Xiaomi Pad 6 es panel LCD de 11 pulgadas, pero viene con una resolución de 2.8 k, por lo que puedes visualizar unos colores bastante brillantes y con un contraste naturalizado para que no maltrate demasiado la imagen. Esto hace que las tonalidades se visualicen lo más parecido a la realidad y sin saturación o quemado que pueda quemar la colorimetría.

Tenemos un brillo máximo ajustable de 550 nits, por lo que funciona perfectamente en interiores; sin embargo, en exteriores puede que la display genere un rebote de luz y eso no te gustará mucho.

XIAOMI | La pantalla de la Xiaomi Pad 6 es panel LCD de 11 pulgadas, pero viene con una resolución de 2.8 k. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya pasando al tema de la presencia de la tasa de refresco, esta se puede cambiar de 60 Hz a 90 Hz, llegando incluso hasta los 144 Hz, mismos que hemos usado para la review y la ventaja es que todo se ve muy similar a lo que miramos.

La escala de imagen de los videos, como es el caso de tus series de Netflix o YouTube, tienden a elevarse hasta los 2160 píxeles y en 60 fotogramas por segundo, generando que el movimiento de los clips luzca mucho más interesantes, aunque no llega al prometido 4K, pero es más que suficiente demostrar que tiene una display de 2.8 K bien colocados.

XIAOMI | Ya pasando al tema de la presencia de la tasa de refresco, esta se puede cambiar de 60 Hz a 90 Hz, llegando incluso hasta los 144 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, viene protegida por Corning Gorilla Glass 3 y, por lo tanto, es mejor comprarle una mica repotenciada para evitar posibles caídas o roturas demasiado rápida. De igual forma, tenemos que precisar que la display es compatible con el lapiz de Xiaomi, por lo que podrás dibujar con solo cargar el dispositivo magnéticamente con la tablet. Super fácil su uso.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Xiaomi no quiere dejar pasar la oportunidad de haber construido una tablet capaz de resistir a todo y lo ha logrado. La Xiaomi Pad 6 cuenta con un procesador Snapdragon 870 que, más que bien, lo dota de buena regulación de velocidad y performance.

Asimismo llega con 8 GB de RAM y se le puede aumentar hasta 5 GB para que así todos sus detalles no decaigan cuando empieces a usarlos, sobre todo en caso la memoria interna esté llegando a llenarse. Esta es de 128 GB por lo que debes preparar una nube para subir todos tus archivos.

XIAOMI | La Xiaomi Pad 6 cuenta con un procesador Snapdragon 870 que, más que bien, lo dota de buena regulación de velocidad y performance. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del software, llega con Android 13 y la capa de personalización de MIUI 7.0.4, esperemos que Xiaomi no abandone la tablet para que de un salto al proximo Andoid 14 que sería una verdadera maravilla.

La tableta suele realizar las cosas bastante bien sin ese temor a que se termine lagueando o aparezcan píxeles sin sentido,. Puedes ejecutar hasta dos aplicaciones al mismo tiempo o usar la pantalla dividida y eso no es ningún inconveniente. De igual manera el calentamiento el cual es bastante discreto y no termina por disminuir su potencialidad.

XIAOMI | Llega con Android 13 y la capa de personalización de MIUI 7.0.4. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el aspecto de juegos, hemos podido abrir Fortnite sin ningún problema y la tablet nos permitía usar una calidad época con gráficos ilimitados. Los movimientos de los personajes están bien ejecutados y no hay pixelización o carga lenta en el videojuego. Pudimos girar a 360 grados y no hubo ese lagueo que suele pasar por las tablets.

Asimismo, en el caso de Genshin Impact, también, los colores fueron más de suficientes, los poderes eran rápidos y los toques bastante precisos, aunque a veces, por ser demasiado grande, terminabas por presionar algún botón de manera indiscriminada. Pro se puede hacer las cosas demasiado bien en la Xiaomi Pad 6.

XIAOMI | Los videojuegos tienden a desarrollarse bien en calidad media, y el sonido mejora incluso la inmensión. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

BATERÍA

La Xiaomi Pad 6 viene con una batería de 8840 mAh, la misma que puede durar varios días en caso solo utilices las aplicaciones básicas o sirva para revisar tu correoe electrónico, WhatsApp, redes sociales y algunos videos de TikTok.

Por el contrario, si eres de los que tiende a jugar, porque ya vimos el desempeño de la tablet a nivel gaming, puede que tu batería dure menos de 10 a 12 horas en promedio, incluyendo las maratones de Netflix en caso utilices el brillo máximo y los 144 Hz.

XIAOMI | La Xiaomi Pad 6 viene con una batería de 8840 mAh, la misma que puede durar varios días en caso solo utilices las aplicaciones básicas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la carga, la Xiaomi Pad 6 puede cargar con 33 w de potencia, por lo que puedes alcanzar cerca de los 50% en 30 minutos, mientras que en una hora y media ya llegará al 100%.

CONCLUSIONES

La Xiaomi Pad 6 me ha gustado en diseño. Una tablet bastante limpia y llana en la zona trasera, misma que genera que la cámara no sobresalga demasiado y así puedas usarla para todo tipo de cosas incluyendo dibujar gracias a su compatibilidad con la Xiaomi Smart Pen.

La tablet también se desarrolla correctamente en performance. El hecho de que esté completamente actualizada la hace, aún, más potente y esperemos que continúe realizándose esos updates hasta llegar a Android 14.

La autonomúa es otro paso grande que tiene la Xiaomi Pad 6, pues el dispositivo puede lograr tener hasta 2 días de uso continuo.

La Xiaomi Pad 6 puede servir mucho para los Universitarios o para la gente que necesita de una pantalla extra. Se vende en el mercado peruano a 1899 soles.

