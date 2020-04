Si no lo obtuviste, entonces este es el problema. ¿Has tenido problemas últimamente con Zoom porque no te permite cambiar tu fondo virtual de tus videollamadas? Muchas personas han logrado este fantástico truco; sin embargo, un grupo de usuarios mencionaron en las redes sociales que no lo podían hacer pese a seguir todos los pasos. ¿Por qué sucede esto? ¿Se necesita algún programa? ¿Cuáles son los requisitos?

Para poder cambiar el fondo virtual de tus videollamadas y evitar que el resto espíe dónde te encuentras (cuarto, baño, sala, comedor, campo, etc) es bastante fácil siempre y cuando emplees toda la guía, sin saltarse ningún paso. Pero, lamentablemente, no será fácil para todos.

Zoom se ha convertido en una de las aplicaciones que más ha crecido este año. A través de ellas se realizan diversidad de videoconferencias y se dictan más de un millón de clases escolares virtuales para evitar salir durante la cuarentena que se desarrolla en todo el mundo. Pero este programa, que también está en la PC o computadora, tiene varios trucos.

La posibilidad de cambiar el fondo virtual de tu videollamada ha hecho que muchos se vuelquen en internet y busquen los pasos para poder lograrlo. Aunque la mayoría tuvo éxito, existen detalles que debes de saber si es que no lo has obtenido.

Si bien el método para cambiar el fondo virtual de tus videollamadas en Zoom es bastante fácil, existen algunos usuarios que no pueden lograrlo. ¿Por qué? (Foto: Zoom)

¿POR QUÉ NO PUEDO CAMBIAR MI FONDO VIRTUAL EN ZOOM?

Lo primero que debes se fijarte son en los requisitos fundamentales que debe cumplir tu PC. Según la web de Zoom deberás contar con estos detalles:

Cliente de escritorio de Zoom para PC, versión 3.5.53922.0613 o superior

Cliente de escritorio de Zoom para Mac, versión 3.5. 53922,0613 o superior

Cliente de escritorio de Zoom para Linux, versión 2.0.91373.0502 o superior.

Cabe precisar que una de las cosas principales para poder cambiar el fondo virtual de tu videollamada en Zoom es que tu PC, laptop o MAC cuente con un procesador de doble núcleo de 2 GHz o más, además de i5 i7 o equivalente AMD. Sin ello, no te aparecerán las opciones.

Para poder cambiar tu fondo virtual debes ir a configuración de Zoom pulsando la rueca o engranaje. (Foto: Zoom)

Por otro lado, no es necesario contar con una pantalla verde, ya que puedes escanear el color que tienes de fondo para que así se difumine mucho más rápido. Además, según Zoom, la herramienta es totalmente gratis.

También se hace recomendación de que no uses iluminación y color uniformes, así como ropas del mismo color del fondo virtual.

Si estás seleccionando un fondo virtual a tu gusto, mediante la opción se subir imágenes, la app recomienda recortar la imagen para que coincida con la relación de aspecto de su cámara antes de cargarla. Por ejemplo, si su cámara está configurada en 16:9, una imagen de 1280 píxeles por 720 píxeles o de 1920 píxeles por 1080 píxeles funcionaría bien.

Puedes elegir entre un fondo estático o un video para acompañar tus presentaciones en Zoom. (Foto: Zoom)

¿CÓMO CAMBIAR EL FONDO VIRTUAL?

Cuando inicies sesión en tu cuenta y te unas a una reunión, toca los tres puntitos en la parte inferior derecha de la pantalla para abrir el menú Más.

Toca Virtual Background.

Elige un fondo de entre las opciones que hay ahí o sube tu propia foto.

Otro tip es que también puedes ayudar a mejorar tu filtro de belleza. Zoom tiene una opción llamada “Retocar mi apariencia”. Básicamente, es un filtro suavizante, como el que encontrarás en Instagram, FaceTune o la cámara selfie de tu teléfono.

