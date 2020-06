“100 días para enamorarnos” es una telenovela de comedia dramática que se transmite a través de Telemundo. Esta producción es una adaptación de la exitosa historia argentina que tiene el mismo nombre y se estrenó en 2018. La nueva versión ha sido bien recibida por el público, caracterizándose por la diversidad de tramas y personajes que aborda.

Esta protagonizada por Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro, acompañados por Andrés Almeida, Humberto Zurita, Sylvia Sáenz, Héctor Suárez Gomís, Sofía Lama, Manuel Balbi, Lucas Velázquez, Daniela Bascopé, y de las primeras actrices Macaria y Beatriz Monroy, entre otros.

100 días para enamorarse es un remake de la telenovela argentina que se estrenó en 2018 (Foto: Telemundo)

La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Santana y Miguel Varoni. La ficción aborda temas como la inclusión, el bullyng, la homosexualidad y la transexualidad, los diferentes tipos de familias, el divorcio junto con la separación matrimonial y las adicciones.

Temas en muchos casos tabúes hasta hace relativamente poco que siguen generando controversia y que hoy son visibilizados en la pantalla chica generando diversos tipos de comentarios.

ALE Y LA ESCENA MÁS EMOTIVA DE LA TELENOVELA DE TELEMUNDO

“100 días para enamorarnos” ha puesto sobre la mesa con mucha profundidad el tema de la diversidad sexual y el complejo y doloroso conflicto que vive una persona cuando el sexo que le fue asignado al nacer no coincide con su identidad de género, como le sucede en la historia a Ale, una adolescente introvertida que está viviendo esta difícil cuestión de no sentirse identificada con su cuerpo.

En el capítulo transmitido este jueves la joven por fin pudo poner en palabras lo que le está pasando y entre lágrimas reveló ‘su secreto’ a su madre Remedios (Mariana Treviño).

"¿Tú crees que yo sí me entiendo mamá? ¿Tú me vas a explicar por qué desde morrita prefiero jugar a lo que jugaban los niños, por qué odio mi cuerpo desde que empezó a cambiar, por qué me choca verme desnuda en el espejo y me da asco?", dijo.

El remake de la versión original estará protagonizado por Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro.

"No me siento mujer, me siento un hombre", terminó revelando la adolescente.

Una escena conmovedora de principio a fin que dejó sin palabras a aquellos que cada noche se sientan frente al televisor.

“Sin palabras, una escena que saca lágrimas y llega al corazón” o “me rompió esa escena”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

“365 DNI”: Anna Maria Siekluck y Michele Morrone, ¿son novios?