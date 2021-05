Sylvia Sáenz, quien interpreta a la apasionada y aguerrida abogada Jimena Sosa de Casas en “100 días para enamorarnos”, una de las telenovelas más exitosas de Netflix, ha sabido calar en el corazón de los usuarios de la plataforma. Pero, ¿qué sabemos de esta joven mexicana?

La modelo y actriz de Telemundo, nación hace 34 años en ciudad de México. Su nombre real es Sylvia Daniela Nuñez Vanegas, mide un 1.70 metro y es del signo Acuario.

SUS AMORES

En cuanto a sus amores, tuvo una relación con actor Erick Chapa (2011-2012) y con el conductor de televisión Ricardo Casares (2012-2014).

Sylvia Sáenz hace poco confesó que le hallaron unos tumores en los ovarios y que, afortunadamente, todo salió bien y ya fue dada de alta en Miami, donde reside en la actualidad.





SU CARRERA

Si bien nunca soñó con dedicarse a la actuación, siempre fue una pasión oculta. “La actuación me encontró a mi sin que yo la buscara realmente y hoy es lo que me mantiene cuerda, no me imagino hoy haciendo otra cosa”, declaró la actriz a People en Español.

Sylvia debutó como actriz en el año 2007 con la telenovela de TV Azteca “Bellezas indomables”, ficción que protagonizaron Claudia Álvarez y Yahir. En esta historia interpretó a Brenda.

Ha destacado por su participación en diversas telenovelas y series como “Tengo todo excepto a ti” (2008), “Vuélveme a querer” (2009), “La loba” (2010), “Quererte así” (2012), “Las Bravo” (2014), “Caminos de Guanajuato” (2015), “Un día cualquiera” (2016), “José José: El príncipe de la canción” (2018), “Betty en NY” (2019), donde dio vida a la icónica Patricia Fernández y se ganó el cariño del público, y “100 días para enamorarnos” (2020-2021).