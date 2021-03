Sylvia Sáenz regresó a la televisión para interpretar a Jimena Sosa, uno de los principales personajes de “100 Días para Enamorarnos”, la exitosa serie mexicana de Netflix que pronto llegará a las pantallas de Telemundo. Y pese a tener una destaca actuación, la actriz reveló que fue difícil interpretar a la esposa de Luis Casas (Héctor Suárez Gomís) en la ficción.

La actriz ha confesado en más de una ocasión que su personaje de Jimena Sosa en “100 días para enamorarnos” ha sido el más difícil de su carrera, a pesar de que ha participado en más de 20 producciones diferentes como “José José: El Príncipe de la Canción” o Betty en NY. Esto debido a las características que tiene su papel en la historia.

Jimena Sosa, o Jime, es esposa de Luis y madre de Susana (Isabella Sierra). Excelente abogada, colaboradora de Plutarco (Erick Elías) y Constanza (Ilse Salas). Aguerrida, caprichosa, banal, con delirios de grandeza, carismática, despampanante e ingenua. Jimena considera que su matrimonio es perfecto, gracias a que mantiene con su esposo encendida la llama de la pasión; sin embargo, pronto descubrirá que su matrimonio no es lo que cree.

Sylvia Sáenz junto a sus compañeras de reparto de "100 Días para Enamorarnos" (Foto: Instagram/Sylvia Sáenz)

POR QUÉ FUE TAN DIFÍCIL PARA SYLVIA SÁENZ HACER DE JIMENA SOSA

Durante una entrevista con la revista “Quién”, la actriz señaló que nunca imaginó que existieran mujeres como Jimena, su papel, que no fuesen capaces de ver los engaños y mentiras de sus parejas.

“No entendía. Todo el tiempo trataba de entender por qué Jimena podía ser tan estúpida y no darse cuenta de las cosas que eran obvias. Hasta que entendí que no hay peor ciego que el que no quiere ver”, dijo la también modelo.

Sobre su papel en “100 Días para Enamorarnos”, Sylvia Sáenz le confesó a People en Español que “No tengo vértigo, tengo terror”. Así, la actriz mexicana de 33 años, reconoció que tuvo mucho miedo cuando le ofrecieron formar parte la serie.

“Lo tuve que meditar mucho. No se fue nunca, pero creo que ese mismo miedo me ayudó a construir algo, espero yo, no solo diferente sino interesante porque es muy complicado empezar a crear un personaje cuando lo primero que tienes en la cabeza es que no se parezca al otro”, agregó en referencia a sus anteriores personajes en otras grandes producciones.

Sin embargo, Sáenz reconoció que se llevó un gran aprendizaje del proyecto de Telemundo. “En primer lugar de los actores con los que compartí, que son actores a los que yo admiro profundamente”, dijo.

“Fue una experiencia súper retadora para mí, puedo decir que es el reto más grande al que me he enfrentado. Sucedieron muchas cosas, se sumaron muchos ingredientes… Creo que es un proyecto muy bonito que va a hacer que las personas en sus casas se replanteen muchísimas cosas, sobre todo en estos momentos”, sentenció.