Sylvia Sáenz interpreta a Jimena Sosa de Casas en “100 días para enamorarnos”, una de las telenovelas más exitosas de Netflix. La actriz y modelo mexicana se ha robado el cariño del público gracias a su gran interpretación y carisma, razón por la que los fanáticos quieren conocer más sobre ella.

En “100 días para enamorarnos”, Sylvia Sáenz es la esposa de Luis y madre de Susana. Excelente abogada, colaboradora de Plutarco y Constanza. Aguerrida, dicharachera, caprichosa, banal, con delirios de grandeza, carismática, despampanante e ingenua.

Sylvia Sáenz interpreta a Jimena Sosa de Casas en “100 días para enamorarnos”. (Foto: Sylvia Sáenz/ Instagram)

Jimena cree que su matrimonio es perfecto, gracias a que mantiene con su esposo encendida la llama de la pasión, sin embargo, descubre que su matrimonio no es lo que cree. Luis la ha estado engañando, ya que tenía otra familia en Monterrey, situación que trae abajo su hogar.

Sylvia Sáenz ha interpretado magistralmente a Jimena, arrancando carcajadas a la audiencia con las irreverencias de este personaje. Sin embargo, la actriz ha confesado que este papel ha sido el más difícil de su carrera, a pesar de que ha participado en más de 20 producciones diferentes. En ese contexto, te contamos 10 cosas sobre la intérprete de “100 días para enamorarnos”.

10 COSAS SOBRE SYLVIA SÁENZ, LA ACTRIZ QUE HACE DE JIMENA EN “100 DÍAS PARA ENAMORARNOS”

1. NACIMIENTO

Sylvia Sáenz nació en Ciudad de México; México, el 29 de enero de 1987. Actualmente la actriz tiene 34 años.

2. ACTTRIZ POR SORPRESA

Sylvia Sáenz nunca soñó con dedicarse a la actuación, era algo que no estaba en sus planes. “Siempre fue una pasión oculta, pero pensaba que mi camino era otro. La actuación me encontró a mi sin que yo la buscara realmente y hoy es lo que me mantiene cuerda, no me imagino hoy haciendo otra cosa”, declaró a People en Español.

3. PRIMERA TELENOVELA

Sylvia debutó como actriz en el año 2007 con la telenovela de TV Azteca “Bellezas indomables”, ficción que protagonizaron Claudia Álvarez y Yahir. En esta historia interpretó a Brenda. “Entendí que las cosas no se me regalarían y que la disciplina era lo único que me iba a mantener en este camino durante muchos años”, dijo a People en Español.

4. “LA ISLA”

En el 2014, Sylvia Sáenz fue concursante de la tercera temporada de “La Isla”, concurso donde obtuvo el 7° lugar.

5. OTRAS TELENOVELAS

La actriz mexicana ha destacado por su participación en diversas telenovelas y series como “Tengo todo excepto a ti” (2008), “Vuélveme a querer” (2009), “La loba” (2010), “Quererte así” (2012), “Las Bravo” (2014), “Caminos de Guanajuato” (2015), “Un día cualquiera” (2016), “José José: El príncipe de la canción” (2018), “Betty en NY” (2019) y “100 días para enamorarnos” (2020-2021).

Jimena es aguerrida, dicharachera, caprichosa, banal, con delirios de grandeza, carismática, despampanante e ingenua. (Foto: Sylvia Sáenz/ Instagram)

6. PASATIEMPO FAVORITO

De las cosas que más disfruta hacer Sylvia Sáenz es ‘viajar’. También le apasiona seguir estudiando. “Son mi terapias y pasiones más grandes”, dijo a People en Español.

7. FAMILIA

Aunque su carrera es muy importante para ella, Sylvia no descuida su vida personal y en especial a su familia. “Me hace feliz mi familia, mis amigos. Mi hogar. Me gusta tener un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal. Me gusta tener espacios largos entre un proyecto y otro porque me hace muy feliz poder tener tiempo para disfrutar otras áreas de mi vida”, declaró en entrevista con People en Español.

8. SYLVIA SÁENZ ES UNA MUJER…

La actriz se describe como una mujer honesta, divertida, leal, disciplinada y llena de pasión por la vida. “Soy terca, soñadora, intensa, muy loca, apasionada. Río con el alma, grito con ella, amo mucho y soy muy agradecida con las oportunidades que me da la vida”, dijo a People en Español.

9. SYLVIA SÁENZ EN “BETTY EN NY”

En el 2019, Sylvia Sáenz participó en “Betty en NY”, donde interpretó a la materialista Patricia Fernández. Su paso por esta producción le ha dado mucha popularidad y ha impulsado su carrera como actriz.

10. MATRIMONIO Y SEPARACIÓN

A principios de 2018, Sylvia Sáenz contrajo matrimonio en Cancún con su novio Ángel, con quien mantuvo una mágica relación desde hace varios años. Sin embargo, el matrimonio duró poco, ya que en 2019 la pareja se divorció.