“100 días para enamorarnos” se ha convertido en una de las producciones preferidas del público que sigue la historia de dos grandes amigas: Remedios Rivera y Constanza Franco, quienes deciden terminar 20 años de matrimonio con sus respectivos esposos. Mientras que la vida de la primera es complicada cuando decide separarse de Max, la segunda acuerda con su esposo Plutarco tomar un descanso de 100 días para, pasado ese tiempo, decidir si mantienen su relación.

A raíz de la trama, el actor Erick Elías, quien interpreta a Plutarco Cuesta, dio a conocer cómo le cambió la manera de ver la vida esta comedia romántica, que lanzó en febrero de este 2021 su segunda temporada, volviendo a convertirse en todo un éxito y ser tendencia en redes sociales.

¿CÓMO PLUTARCO LE CAMBIÓ SU PERSPECTIVA DE VIDA?

En entrevista con Hola TV, el histrión mexicano de 40 años señaló que cuando se lanzó la serie, durante la pandemia a causa del COVID-19, tuvo la oportunidad de verla junto a su familia y a medida que pasaban los capítulos, si bien compartían un momento ameno y divertido, también se ponían a debatir diversos temas en su casa.

“Se pusieron temas sobre la mesa. En redes sociales me comentaron que dentro de las familias se han abierto temas tabús o cosas que no se tocaban y se han podido retomar; pese a ser un tema ligero se mostró la realidad que estamos viviendo actualmente”, manifestó.

Respecto a su personaje Plutarco, Erick Elías contó que lo vivido en la serie lo ha hecho ver su mundo de pareja de otra forma. Y no es para menos, pues el actor tiene diez años de matrimonio con Karla Guindi, con quien tiene dos hijas.

Asimismo, contó que al esposo de Constanza le ha aportado muchas cosas de acuerdo a su experiencia, pero también ha sido de los personajes que más lo ha puesto a pensar y reflexionar.

“Me ha puesto a reflejarme en mí en los próximos años sobre cómo va a ser situación también, mi planteamiento con mi esposa, por ejemplo, fue no obviamente utilizar este acuerdo de 100 días, pero sí decirle a ella que no se quede con las ganas de hacer nada, que si tiene algo pendiente por hacer en su vida personal, de su trabajo; que no hay que parar las cosas y tratar de solucionarlo para lograrlo y al final no diga que por mi culpa perdió de algo”, precisó.