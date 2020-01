“Sex Education” (“Educación sexual”, en español) se ha convertido en una de las series más populares de Netflix. Creada por Laurie Nunn, la ficción llegó con su segunda temporada a la plataforma de streaming a partir del viernes 17 de enero y ha logrado cautivar a millones de seguidores.

En “Sex Education”, el tabú de las relaciones sexuales es el tema principal y da pie a muchos conflictos entre los protagonistas. La serie británica es protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma MacKey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, y Kedar Williams-Stirling.

Sex Education, temporada 2

Los fans del show ya pueden disfrutar de los ocho episodios de la segunda entrega, que trae tres nuevos personajes. A continuación, te contamos las 11 lecciones de la nueva temporada de “Sex Education” sobre sexualidad y la vida en pareja.

11 LECCIONES SOBRE SEXUALIDAD Y LA VIDA EN PAREJA

1. CÓMO LAS ITS REALMENTE SE PROPAGAN

Todo comienza con una histeria colectiva en la Escuela Secundaria Moordale, ya que todos piensan que se ha originado un brote de clamidia. Un estudiante llamado Simon se está aprovechando de la locura vendiendo máscaras protectoras por cinco.

"No se puede contraer clamidia desde el aire", dice Otis indignado. "Tienes que tener contacto sexual con el transportista". Y es correcto porque las enfermedades de transmisión sexual (ETS), o infecciones de transmisión sexual (ITS), generalmente se adquieren por contacto sexual.

Este episodio también nos enseña que no hay nada de qué avergonzarse si terminas con una ITS, siempre que lo trates rápidamente, y le digas a cualquier persona con quien has tenido contacto sexual para que puedan solucionarlo.

Con una corta tira de 8 episodios en Netflix, “Sex Education” volvió contando las divertidas aventuras de Otis y sus amigos (Foto: Netflix)

2. ¿CÓMO DECIRLE A TU PAREJA LO QUE TE GUSTA EN LA CAMA?

Las cosas comienzan a calentarse para la nueva pareja Otis y Ola en el episodio 2. Preocupado por cómo actuará, Otis busca "cómo tocar el dedo" en Internet. Esto lo lleva a una técnica bastante preocupante llamada "El reloj".

Después de intentarlo, y pensar que Ola estaba metida en eso, Otis se jacta de Eric sobre su nuevo título de dios del sexo. Pero más tarde, Lily le reveló que, de hecho, tenía dolor la mayor parte del tiempo, y su método duro de golpear no hizo mucho por ella.

Al final del episodio, Otis le confiesa a Ola que no tiene idea de lo que está haciendo, que es "muy malo para tocar los dedos" y que nunca tienen que volver a hacerlo. Ella aprecia su honestidad y le dice: "O podría mostrarte lo que me gusta".

La primera temporada logró ser un gran éxito (Foto: Netflix)

3. ¿ES NORMAL SENTIRSE OBSERVADO AL TENER RELACIONES SEXUALES?

En el tercer episodio, Olivia está luchando por ser completamente ella misma porque sigue cubriendo la cara de su novio Malek con una almohada cuando alcanza el orgasmo. Él la llama loca porque aparentemente lo hace todo el tiempo.

Después de buscar ayuda del terapeuta sexual (y la madre de Otis) Jean Milburn, ella se sincera y le revela a Otis que se cubre la cara porque la odia cuando tiene orgasmos. "Tengo una cara fea, ¿de acuerdo?" ella dice. "La he visto en el espejo antes, es malo. Me veo como una pitón tragándose un huevo y Malek siempre se ve perfecto".

Otis le dice que es normal sentirse observada y vulnerable cuando tiene relaciones sexuales, y Malek probablemente también siente lo mismo a veces. Sugiere que Olivia necesita trabajar en su confianza con Malek para que pueda mostrarle su verdadero yo.

"Sex Education" ("Educación sexual", en español), definida como una comedia dramática, pero también picante, divertida y trágica (Foto: Netflix)

4. ¿CÓMO PRESENTAR ALGO NUEVO A LA HABITACIÓN CON TU PAREJA?

No solo los adolescentes tienen dificultades para comunicarse. Hendricks y Miss Sands disfrutan de su floreciente relación, pero también luchan con su vida sexual. La señorita Sands le deja claro al Sr. Hendricks que le encanta hablar sucio, pero él no está particularmente bien versado en eso.

Más tarde, después de que Otis le dijera: "Tienes que escuchar lo que realmente dice", el Sr. Hendricks aparece en la puerta de la señorita Sands para preguntarle por qué le gusta tanto hablar sucio.

“Me siento como una maestra desaliñada todo el día, así que cuando estoy en casa, quiero escapar y sentirme ... sexy”, dice ella. Hendricks se da cuenta de que no se trata de las palabras que dice, sino de cómo la hace sentir.

El tabú de las relaciones sexuales es el tema principal de "Sex Education" (Foto: Netflix)

5. ¿POR QUÉ TUS HORMONAS ENTRAN EN HIPERIMPULSO CUANDO TE VUELVES SEXUALMENTE ACTIVO?

La temporada 2 también comienza donde terminó la primera, con Otis dándose cuenta de que en realidad le gusta masturbarse. De hecho, descubrió que le gusta demasiado, a tal punto de que casi cualquier cosa, desde andar en bicicleta hasta recibir un puñetazo en la cara, termina con una erección incómoda.

Aunque Otis tardó en florecer, se da cuenta de que ni siquiera puede resistir la necesidad de tocarse en el auto de su madre (que termina de manera bastante desastrosa).

"Las hormonas adolescentes afectan el estado de ánimo, las emociones y los impulsos de los adolescentes, así como su cuerpo", explica Newport Academy. "Los cambios de humor que experimentan los adolescentes son causados ​​por fluctuaciones en el estrógeno, la progesterona y la testosterona, las hormonas sexuales”, agrega.

La serie británica es protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma MacKey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, y Kedar Williams-Stirling (Foto: Netflix)

6. LA IMPORTANCIA DE SER EMOCIONALMENTE VULNERABLE CON TU PAREJA

Otro tema que se aborda en la segunda temporada es que Jean no se permite ser realmente abierta y vulnerable con su nuevo compañero Jakob (que también es el padre de Ola).

Ella se molesta cuando él deja sus pertenencias por toda su casa, y no lo aprecia cuando él se encarga de arreglar sus estantes.

"Ser vulnerable se trata de darte permiso para ser abierto y honesto y dejar que otros entren", dijo Lockwood. "Cuando estás en una relación con alguien, es importante ser abierto y honesto sobre lo que piensas, sientes y deseas".

Gillian Anderson en “Sex Education” 2 (Foto: Netflix)

7. ¿POR QUÉ PERDER TU VIRGINIDAD SE SIENTE TAN IMPORTANTE?

Otis y Ola planean tener relaciones sexuales por primera vez en el episodio 5, lo que significa perder su virginidad el uno con el otro. Habla con Eric al respecto, y dice que siempre pensó que estaría enamorado de la persona con la que perdió su virginidad.

Él termina diciéndole a Ola que la ama, aunque en realidad no es cierto. Luego rompe con él, diciéndole que no se aman y que se supone que son amigos.

"El sexo es algo íntimo y perder la virginidad puede ser aterrador porque es la primera vez que haces sexo", señala un especialista en sexualidad. "Es dejar que alguien entre en las partes más íntimas de ti mismo, lo que puede aumentar la experiencia en sí misma".

Otis siempre tiene una respuesta respecto al sexo. Otis se une a su amiga Maeve para abrir una clínica de terapia sexual en la escuela (Foto: Netflix)

8. ALGUNAS PERSONAS NO TIENEN ATRACCIÓN SEXUAL HACIA NADIE

En el episodio 4, Florence se ganó su "papel de toda una vida" como Julieta en la obra de teatro de la escuela. Lily le dice que "Romeo y Julieta" es una historia sobre "adolescentes cachondas", lo que la hace sentir incómoda.

Ella busca ayuda de Otis sobre su situación de no sentir atracción sexual por nadie, pero encuentra que su consejo es deficiente. Luego visita a Jean y irrumpe en su oficina diciendo que no quiere tener sexo: "Creo que podría estar roto".

Jean luego le pregunta si alguna vez ha oído hablar de la asexualidad. "Es cuando alguien no tiene atracción sexual por ningún sexo o género", explica. "El sexo simplemente no lo hace para algunas personas".

La primera temporada de “Sex Education” la colocó como una de las mejores series de Netflix (Foto: Netflix)

9. FALTA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA LA COMUNIDAD LGBTQ

Anwar llega a Otis con un problema en el episodio 6: nunca antes se había duchado. Él cree que está listo para ir hasta el final con su novio, pero se siente intimidado porque hay muchas cosas que no sabe sobre el sexo gay.

Otis, también despistado, recluta al nuevo novio de Eric, Rahim, para que le enseñe sobre qué es la ducha vaginal y por qué es necesario. Les da a Otis y Eric una descripción detallada en el laboratorio de biología.

Todo el episodio resalta cómo existe una clara falta de educación dada a los estudiantes sobre el sexo para las personas LGBTQ. A todos se les enseña sobre el sexo heterosexual, pero cosas como las complejidades del sexo gay se dejan fuera de la mesa.

El actor francés Sami Outalbali dará vida a Rahim (Foto: Netflix)

10. TODOS SOMOS DIFERENTES

Después de finalmente reunirse, Ola y Lily están disfrutando de un juego de roles en el episodio 8. Pero las cosas se interrumpen cuando Lily grita de dolor y Ola le pregunta si ha hecho algo mal, Lily explica que es su vaginismo.

"Mi vagina es como una trampa para moscas venus", dice, recordando a los televidentes el problema con el que fue a Otis en la primera temporada. Ella dice que no es un problema cuando se toca, dándole a Ola la idea creativa de masturbarse uno al lado del otro.

Esta es quizás una de las lecciones más importantes de toda la temporada: que todos disfrutan de cosas diferentes. No hay reglas sobre lo que puedes y no puedes disfrutar con tu pareja en el dormitorio, y es probable que Internet probablemente tampoco te diga qué debes hacer.

Esta ficción combina muy bien los temas tabú, la sexualidad y la comedia (Foto: Netflix)

11. LOS ERRORES SUCEDEN Y NO DEBES AVERGONZARTE

El episodio 7 revela las secuelas desordenadas de la fiesta de Otis, donde él y la chica más popular en la escuela, Ruby, tuvieron sexo caótico estando borrachos. Ninguno de los dos puede recordar si usaron un condón o no, por lo que deben ir a la farmacia a buscar la píldora del día después.

"Esto es muy humillante", dice Ruby después de enterarse de que ella tiene que ser la que lo reciba en persona.

Después de finalmente tomar la píldora, Otis y Ruby terminan hablando. El episodio también nos enseña la importancia de reconocer el disfrute de su pareja en el dormitorio, incluso si es solo una noche de fiesta.

