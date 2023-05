En octubre del 2020 se estrenó “2 corazones” (“2 Hearts” en su idioma original), un drama romántico protagonizado por Jacob Elordi y Adán Canto que se basa en la importancia de la donación de órganos y la esperanza en la vida.

Pese a la mala crítica y la poca recaudación, pues se vio afectada por la pandemia de la COVID-19 que alejó al público de las salas de cine, la cinta llegó en 2023 a Netflix, donde se ha convertido en una de las más populares entre los suscriptores.

La intensa trama ha causado que muchos usuarios se pregunten si la cinta está basada en hechos reales y cuál fue el desenlace real de la historia.

Póster oficial de "2 Hearts" (Foto: Silver Lion Films)

¿DE QUÉ TRATA “2 CORAZONES”?

La historia sigue a dos parejas: la primera tiene al estudiante universitario Chris (Jacob Elordi) y su compañero de clase Sam (Tiera Skovbye), mientras que la segunda está compuesta por el exiliado cubano Jorge (Adan Canto) y la azafata Leslie (Radha Mitchell).

Si bien los romances paralelos están separados por décadas, el destino los terminará uniendo cuando a Jorge, de 64 años, sea diagnosticado erróneamente con fibrosis quística, cuando en realidad padece una condición genética rara llamada discinesia ciliar primaria, por lo que un trasplante de Chris podría salvarle la vida.

LA HISTORIA DE LA VIDA REAL DETRÁS DE “2 CORAZONES”

Si bien la historia, basada en la esperanza y en el amor, parece sacada de una novela, lo cierto es que está basada en hechos reales de la vida de Jorge Bacardí y Christopher Gregory, quienes tomaron inspiración de “All My Tomorrows: A Story of Tragedy, transplant and hope” (”Todos mis mañanas: una historia de tragedia, transplante y esperanza”).

Cabe destacar que Jorge es miembro de la familia propietaria de la línea de bebidas alcohólicas Bacardí, aunque esto no es un factor determinante en la historia.

Al igual que en la cinta, Chris fallece de un aneurisma cerebral a los 19 años y sus órganos fueron donados a seis personas diferentes, pues este había aceptado que estos sean repartidos. Entre los beneficiarios se encontraba Jorge.

Del mismo modo, la historia paralela de Jorge es casi la misma, pues un fallo médico hizo que sea diagnosticado con fibrosis quística cuando realidad poseía una inusual condición genética llamada discinesia ciliar primaria, por lo que debía someterse a un doble trasplante de pulmón si quería sobrevivir.

Afortunadamente, en 2008, Jorge recibió un doble trasplante de pulmón, ambos de Chris, con los que consiguió tener una segunda oportunidad a sus 64 años, viviendo la vida al máximo, tal como refiere en la historia.