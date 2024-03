Aunque los dramas coreanos y japoneses encabezan la lista de producciones asiáticas más populares de Netflix, no son las únicas que puedes encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming de la N roja. De hecho, el 8 de marzo de 2024 se estrena “23.5″ (”23.5 Degree the World Incline” en inglés), la primera serie tailandesa de temática lésbica de la productora GMMTV. A continuación, te comparto los detalles más importantes de la ficción dirigida por Kanittha Kwanyu a partir de un guion de Lalil Kittitanaphan, Naphat Chitveerapat, Nichaphat Buranadilok.

El drama romántico que tiene 12 capítulos narra la historia de Ongsa, una joven estudiante que se enamora de Sun, la chica más popular de la escuela. Para acercarse a la que considera la mujer perfecta se crea una cuenta de Instagram con el nombre “Tierra” y cuando Sun cree que se trata de un hombre, no la saca del error para no perder la oportunidad de hablar con ella.

Pansa Vosbein (Milk), Pattranite Limpatiyakorn (Love), Benyapa Jeenprasom (View), Wanwimol Jaenasavamethee (June), Rutricha phapakithi (Ciize), Arun Asawasuebsakul (Ford), Chayapol Jutamat (AJ), Preeyaphat Lorsuwansiri (Earn) y Thanaset Suriyapornchaiku conforman el elenco principal de “23.5″. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie tailandesa de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “23.5″

1. Pansa Vosbein (Milk) como Ongsa / Earth

Pansa Vosbein, actriz tailandesa apodada Milk y que es reconocida por su papel en la serie “Bad Buddy” (2021), da vida a Ongsa, una estudiante que se enamora perdidamente de Sun y para poder entablar una conversación con ella se crea una cuenta de Instagram con el nombre Earth. Cuando se vuelven amigas no sabe cómo decirle la verdad.

Pansa Vosbein (Milk) asume el rol de Ongsa, quien se crea una cuenta con el nombre de Earth, en la serie tailandesa “23.5 Degree the World Incline" (Foto: GMMTV/ Netflix)

2. Pattranite Limpatiyakorn (Love) como Sun

Pattranite Limpatiyakorn, actriz conocida como Love y que también participó en “Bad Buddy”, “He’s Coming to Me”, “Blacklist”, “2gether: The Series” y “Still 2gether”, interpreta a Sun, la estudiante más popular y amiga de Ongsa. Poco a poco se convierte en la amiga cercana de Ongsa, quien no tiene el valor de expresar sus sentimientos.

Pattranite Limpatiyakorn interpreta a Sun en la nueva serie tailandesa "23.5". Se trata de una estudiante popular que se siente atraída por su amiga Ongsa (Foto: GMMTV/ Netflix)

3. Benyapa Jeenprasom (View) como Aylin

Benyapa Jeenprasom (View),que apareció en producciones como “Blacklist”, “2gether”, “The Three GentleBros”, “10 Years Ticket”, “Midnight Museum”, “Home School”, “The Jungle” y “Dangerous Romance”, asume el rol de Aylin en “23.5″. Se trata de una de las amigas de Sun y Ongsa.

Benyapa Jeenprasom (View) como Aylin, una de las amiga de las protagonistas de la serie tailandesa “23.5 Degree the World Incline" (Foto: GMMTV/ Netflix)

4. Wanwimol Jaenasavamethee (June) como Luna

Wanwimol Jaenasavamethee (June), “The Gifted”, “2gether: The Series”, “My Gear And Your Gown”, “The War of Flowers”, “The Three GentleBros”, “10 Years Ticket”, “Dangerous Romance” y “Faceless Love” es la encargada de interpretar a Luna, otra de las amigas de las protagonistas de la serie tailandesa de Netflix.

Wanwimol Jaenasavamethee (June) interpreta a Luna, amiga de Sun, en la serie tailandesa “23.5 Degree the World Incline" (Foto: GMMTV/ Netflix)

5. Chayapol Jutamat (AJ) como Ton

Chayapol Jutamat, conocido como AJ y que fue parte de “The Gifted”, “Friend Zone”, “He’s Coming To Me”, “Dark Blue Kiss: The Series”, “The Gifted Graduation”, “Fish Upon the Sky”, “The Eclipse”, “Midnight Museum”, “Home School” y “Wednesday Club”, interpreta a Ton, un estudiante que parece interesado en Ongsa.

Chayapol Jutamat (AJ) como Ton, un estudiante interesado en Ongsa, en la serie tailandesa “23.5 Degree the World Incline" (Foto: GMMTV/ Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “23.5″:

Rutricha phapakithi (Ciize) como Alpha

Arun Asawasuebsakul (Ford) como Tin

Preeyaphat Lorsuwansiri (Earn) como Charoen

Thanaset Suriyapornchaikul (Euro) como Mawin

Tachakorn Boonlupyanun (Godji) como Nida

Kittipat Chalaragse (Golf) como Bambam

Norawit Titicharoenrak (Gemini) como North

Nattawat Jirochtikul (Fourth) como Night

¿DE QUÉ TRATA “23.5″?

De acuerdo con la descripción de “23.5″, la vida en la escuela secundaria de Ongsa nunca volverá a ser la misma después de que conoce a Sun, una estudiante popular y amable. Ongsa empieza a hablar con su nueva amiga a través de un cuenta de Instagram bajo el nombre de ‘Tierra’, pero no aclara que no se trata de un hombre por temor a que Sun ya no esté interesada en continuar la conversación.

Entre más tiempo pasan juntas, Ongsa se siente más enamorada de Sun, no obstante, prefiere reprimir sus sentimientos. Por su parte, Sun no parece indiferente ante la persona que está detrás de Earth.

¿CÓMO VER “23.5″?

El primer episodio de “23.5″ se estrenará en Netflix el 8 de marzo de 2024, mientras que el resto de capítulos de la serie tailandesa se lanzarán los siguientes viernes. Por lo tanto, para ver los 12 episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.