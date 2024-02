Dirigida por Oh Hyun Jong a partir del guion escrito por Baek Sun Woo, “Urgencias existenciales” (“Doctor Slump” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de Ha-neul y Jeong-woo, quienes alguna vez fueron rivales en la escuela secundaria y se reencuentran en circunstancias poco agradables. Por lo tanto, el drama médico, explora el pasado de los protagonistas, el cirujano y la anestesióloga, y los desafíos que enfrentan en el presente.

La comedia romántica de 16 episodios cuenta con Kim Se-ah, Kim Da-hee y Lee Soo-bum como productores ejecutivos y se estrenó en su país de origen el 27 de enero de 2024 en JTBC. La serie que finalizará el 16 de marzo se transmite todos los sábados y domingos a las 22:30 (KST, Hora Estándar De Corea), además, está disponible en TVING en Corea del Sur.

Park Shin-hye y Park Hyun-sik, que anteriormente trabajaron juntos en “The Heirs” en 2013, son los protagonistas de “Urgencias existenciales”, mientras que Yoon Park, Gong Seong-ha, Oh Dong-min, Jang Hye-jin, Yoon Sang-hyeon, Hyun Bong-sik, Jeong Ji-sun, Park Won-ho, Kang Sang-jun, Song Ji-woo y Kim Jae-beom también son parte del elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “URGENCIAS EXISTENCIALES”

1. Park Hyung-sik como Yeo Jeong-woo

Park Hyung-sik, que fue parte de “The Heirs” (2013), “High Society” (2015), “Hwarang: The Poet Warrior Youth” (2016), “Strong Girl Bong-soon” (2017), “Suits” (2018), “Happiness (2021), “Our Blooming Youth” (2023), asume el rol de Yeo Jeong-woo, el mejor alumno de su clase hasta la llegada de Nam Ha-neul. Años después, se convirtió en uno de los cirujanos plásticos más famosos del país hasta que uno de sus paciente muere y él es acusado de negligencia.

Park Hyung-sik como Yeo Jeong-woo, rival de Nam Ha-neul desde la escuela, en la serie surcoreana "Urgencias existenciales" (Foto: Netflix)

2. Park Shin-hye como Nam Ha-neul

Park Shin-hye, recordada por producciones como “Escalera al cielo” (2003), “You’re Beautiful” (2009), “The Heirs” (2013), “El teléfono” (2020) y El mito de Sísifo” (2021), interpreta a Nam Ha-neul, una anestesióloga que casi muere debido al estrés, provocado por su trabajo y que empezó desde que era una estudiante que se mudó a Seúl.

Park Shin-hye como Nam Ha-neul, quien se siente agobiada por el estrés laboral, en la serie surcoreana "Urgencias existenciales" (Foto: Netflix)

3. Yoon Park como Bin Dae-yeong

Yoon Park, que apareció en “What Happens to My Family?” (2014), “Flower of Queen” (2015), “Birthcare Center” (2020) y “Forecasting Love and Weather” (2022), da vida a Bin Dae-yeong, quien tiene una rivalidad con Jeong-woo desde que estaban en la escuela de medicina, por eso critica por todas sus decisiones profesionales.

Yoon Park como Bin Dae-yeong, quien siente celos profesionales de Jeong-woo, en la serie surcoreana "Urgencias existenciales" (Foto: Netflix)

4. Kong Seong-ha como Lee Hong-ran

Kong Seong-ha, que árticipó en producciones como “Jirisan” (2021), “Dr. Brain” (2021), “Those Who Read the Hearts of Evil” (2022) y “Daily Dose of Sunshine” (2023), encarna el papel Lee Hong-ran en “Urgencias existenciales”. Se trata de la colega y mejor amiga de Nam Ha-neul.

Kong Seong-ha como Lee Hong-ran, la mejor amiga de Nam Ha-neul, en la serie surcoreana "Urgencias existenciales" (Foto: Netflix)

5. Jang Hye-jin como Kong Wol-seon

Jang Hye-jin, reconocida principalmente por su papel de Kim Chung-sook en la galardonado película “Parásitos” del cineasta Bong Joon-ho, interpreta a Kong Wol-seon, la madre de Ha-neul. Después de la muerte de su esposo, se muda con su hija a Seúl para que esta última consiga ingresar a la escuela de medicina.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Urgencias existenciales”:

Oh Dong-min como Min Kyung-min

Yoon Sang-hyeon como Nam Ba-da

Hyun Bong-sik como Kong Tae-seon

Jeong Ji-sun como Han Sang-chul

Park Won-ho como Kim Mu-geun

Kang Sang-jun como Son Chan-yeong

Song Ji-woo como Do Hye-ji

Kim Jae-beom como Kang Jin-seok