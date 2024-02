La historia de Raquel y Ares llega a su fin en “A través de mi ventana 3: A través de tu mirada” (“Through My Window: Looking at You” en inglés), la tercera película de la trilogía basada en la saga de novelas de Ariana Godoy, que se estrena en Netflix el 23 de febrero de 2024.

En la nueva entrega del drama romántico dirigido por Marçal Forés a partir del guion de Eduard Solà, los protagonistas tienen otras parejas, pero aún no se olvidan, lo que queda claro cuando se reencuentran. ¿Retomarán su romance a pesar de la presión familiar y de todo lo que ha sucedido entre ellos?

“A través de mi ventana 3: A través de tu mirada” cuenta con el elenco conformado por Clara Galle, Julio Peña Fernández, Eric Masip, Hugo Arbués, Natalia Azahara, Emilia Lazo, Andrea Chaparro, Iván Lapadula y Carla Tous. Entonces, ¿quién es quién en la última película de la trilogía de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “A TRAVÉS DE TU MIRADA”

1. Clara Galle como Raquel Mendoza

Clara Galle, que anteriormente interpretó a Eva Merino en la temporada 2 de “El internado: Las Cumbres” y dará vida a Greta en la serie de Netflix “Ni una más”, retoma el rol de Raquel Mendoza. En la nueva película, tiene otro novio, pero al volver de las vacaciones se acerca a Ares y debe tomar una decisión.

Raquel Mendoza (Clara Galle) junto a su nuevo novio en la película "A través de mi ventana 3: A través de tu mirada" (Foto: Netflix)

2. Julio Peña Fernández como Ares Hidalgo

Julio Peña Fernández, recordado por ser Manuel Gutierrez en “Bia: un mundo al revés”, Guillermo Sacristán en “Acacias 38″ y Roi en “Berlín”, regresa como Ares, que tiene una relación amorosa con Vera, quien cuenta con la aprobación del patriarca de la familia Hidalgo, ya que sus padres son sus socios más importantes.

Ares (Julio Peña Fernández) y Raquel (Clara Galle) se reencuentran en la película "A través de tu mirada" (Foto: Netflix)

3. Eric Masip como Artemis Hidalgo

Eric Masip, que participó en series como “Fugitiva”, “Amar es para siempre”, “Cuéntame cómo pasó”, “Caronte”, “Élite”, “Veneno”, “Alba” y “Madres. Amor y vida”, vuelve a dar vida a Artemis Hidalgo. En la nueva entrega, también tendrá que tomar una decisión sobre Claudia, quien está cansada de esconderse.

Artemis (Eric Masip) debe tomar una decisión sobre su romance con Claudia en la película "A través de tu mirada" (Foto: Netflix)

4. Hugo Arbués como Apolo Hidalgo

Hugo Arbués, que aparición en series como “Anclados”, “El secreto de Puente Viejo”, “Olmos y Robles”, “El Ministerio del Tiempo”, “La catedral del mar” y “Madres. Amor y vida”, interpreta a Apolo Hidalgo “A través de tu mirada”. Se trata del hermano menor de Ares.

Natalia Azahara como Daniela Fernández y Hugo Arbués como Apolo Hidalgo en la película "A través de tu mirada", última entrega de la trilogía "A través de mi ventana" (Foto: Netflix)

5. Andrea Chaparro como Vera

Andrea Chaparro, que fue parte de “La casa de las flores: La película”, “No fue mi culpa: México”, “Rebelde” y “¿Encontró lo que buscaba?”, es la encargada de interpretar a Vera, quien en “A través del mar” era amiga de Ares y en la nueva película es la novia del personaje de Julio Peña Fernández.

Andrea Chaparro retoma el rol de Vera, la nueva novia de Ares, en la película la última entrega de la trilogía "A través de mi ventana" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “A través de tu mirada”:

Natalia Azahara como Daniela Fernández

Emilia Lazo como Claudia

Iván Lapadula como Gregory

Carla Tous como Anna

¿DE QUÉ TRATA “A TRAVÉS DE TU MIRADA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “A través de tu mirada”, “después de lo que pasó en verano, Raquel y Ares no ven la forma de seguir con su relación y deciden separarse. Pero cuando se reencuentran en invierno en Barcelona, no pueden negar el amor y el deseo que sienten el uno por el otro. ¿Darán con la fórmula para volver a estar juntos?”

¿CÓMO VER “A TRAVÉS DE TU MIRADA”?

“A través de tu mirada” se estrenará en Netflix el viernes 23 de febrero de 2024, por lo tanto, para ver la tercera película de la trilogía “A través de mi ventana” solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.