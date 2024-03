Desde la primera vez que ve a Sun, el mundo de Ongsa cambia y no puede dejar de pensar en la estudiante más popular de la escuela. Gracias a una cuenta de instagram con el nombre de Earth, logra hablar con la chica de sus sueños, pero no tiene el valor de revelarle su verdadera identidad en “23.5″ (”23.5 Degree the World Incline” en inglés), serie tailandesa de Netflix dirigida por Kanittha Kwanyu a partir de un guion de Lalil Kittitanaphan, Naphat Chitveerapat, Nichaphat Buranadilok. A continuación, te comparto la fecha y hora de estreno de los 12 capítulos del nuevo drama romántico.

La primera serie tailandesa de temática lésbica de la productora GMMTV cuenta con un elenco conformado por actores como Pansa Vosbein (Milk), Pattranite Limpatiyakorn (Love), Benyapa Jeenprasom (View), Wanwimol Jaenasavamethee (June), Rutricha phapakithi (Ciize), Arun Asawasuebsakul (Ford), Chayapol Jutamat (AJ), Preeyaphat Lorsuwansiri (Earn) y Thanaset Suriyapornchaikul (Euro).

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “23.5″?

El primer episodio de “23.5″ se estrenó en Netflix el 8 de marzo de 2024, mientras que el resto de capítulos de la serie tailandesa se lanzarán los siguientes viernes a las 8:30 pm. Por lo tanto, para ver los 12 episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “23.5″

Episodio 1: 8 de marzo de 2024

Episodio 2: 15 de marzo de 2024

Episodio 3: 22 de marzo de 2024

Episodio 4: 29 de marzo de 2024

Episodio 5: 5 de abril de 2024

Episodio 6: de abril de 2024

Episodio 7: 12 de abril de 2024

Episodio 8: 19 de abril de 2024

Episodio 9: 26 de abril de 2024

Episodio 10: 3 de mayo de 2024

Episodio 11: 10 de mayo de 2024

Episodio 12: 17 de mayo de 2024

TRÁILER DE “23.5″

¿DE QUÉ TRATA “23.5″?

De acuerdo con la descripción de “23.5″, la vida en la escuela secundaria de Ongsa nunca volverá a ser la misma después de que conoce a Sun, una estudiante popular y amable. Ongsa empieza a hablar con su nueva amiga a través de un cuenta de Instagram bajo el nombre de ‘Tierra’, pero no aclara que no se trata de un hombre por temor a que Sun ya no esté interesada en continuar la conversación.

Entre más tiempo pasan juntas, Ongsa se siente más enamorada de Sun, no obstante, prefiere reprimir sus sentimientos. Por su parte, Sun no parece indiferente ante la persona que está detrás de Earth.

ACTORES Y PERSONAJES DE “23.5″

Pansa Vosbein (Milk) como Ongsa / Earth

Pattranite Limpatiyakorn (Love) como Sun

Benyapa Jeenprasom (View) como Aylin

Wanwimol Jaenasavamethee (June) como Luna

Chayapol Jutamat (AJ) como Ton

Rutricha phapakithi (Ciize) como Alpha

Arun Asawasuebsakul (Ford) como Tin

Preeyaphat Lorsuwansiri (Earn) como Charoen

Thanaset Suriyapornchaikul (Euro) como Mawin

Tachakorn Boonlupyanun (Godji) como Nida

Kittipat Chalaragse (Golf) como Bambam

Norawit Titicharoenrak (Gemini) como North

Nattawat Jirochtikul (Fourth) como Night

Pattranite Limpatiyakorn interpreta a Sun en la nueva serie tailandesa "23.5". Se trata de una estudiante popular que se siente atraída por su amiga Ongsa (Foto: GMMTV/ Netflix)