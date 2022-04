La secuela de “365 DNI” (“365 Days” en inglés o “365 días” en español) se estrenó en Netflix recién el miércoles 27 de abril de 2022, pero los fanáticos de la historia protagonizada por Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone, y los usuarios de la popular plataforma streaming ya preguntan por una tercera entrega.

En la primera película basada en la novela homónima de Blanka Lipińska, Massimo, miembro de la familia de la mafia siciliana, se obsesiona con Laura a tal punto que la secuestra y le da 365 días para enamorarse de él. Aunque eso finalmente sucede, su relación no nada sencilla.

Mientras que en “365 DNI: Aquel día”, Laura y Massimo vuelven más apasionados que nunca, pero la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Massimo y de un hombre misterioso dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura, cueste lo que cueste. Entonces, ¿habrá una tercera película?

“365 DNI”, ¿TENDRÁ TERCERA PARTE?

La respuesta corta es sí. Tras el éxito de la primera película, Netflix confirmó dos secuelas de “365 Días”, por lo tanto, al igual que la saga de Blanka Lipińska, la producción polaca contará con tres entregas.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con Blanka Lipinska, autora de la trilogía de libros 365 Days y escritora de la película, para continuar la historia de Laura y Massimo en la pantalla”, dijo Łukasz Kluskiewicz, gerente de adquisición de contenido de películas de Netflix para CEE y Polonia.

“Su viaje juntos está lleno de muchos giros y vueltas a medida que nuestros personajes continúan creciendo y aprendiendo más sobre sí mismos” agregó.

De hecho, el final de “365 DNI: Aquel día” dejó el camino preparado para una tercera película, ya que después de algunas revelaciones y ataques de enemigos, la historia de Massimo y Laura aún es incierta. ¿Qué pasará en la próxima entrega?

De acuerdo a la sinopsis de “The Next 365 Days”, tercer y ultimo libro de la saga erótica de Lipinska, “Como esposa de Don Massimo Torricelli, uno de los jefes de la mafia más peligrosos de Sicilia, la vida de Laura es una montaña rusa. A menudo está en riesgo, el objetivo potencial de los enemigos sin escrúpulos de Massimo que no se detendrán ante nada para destruir al poderoso hombre.

Y cuando Laura resulta gravemente herida en un atentado, embarazada y luchando por sobrevivir, Massimo se enfrenta a la decisión más dura de su vida. ¿Qué será de su vida sin Laura? ¿Podrá criar a su hijo solo? ¿Cuál será el destino de su familia, y cuyos 365 días pueden llegar a su fin?”

¿Qué pasará con Massimo y Laura en la tercera película de "365 DNI"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TERCERA PARTE DE “365 DÍAS”?

La tercera película de “365 DNI” se filmó al mismo tiempo que “365 DNI: Aquel día”, pero aún no tiene fecha de estreno en Netflix. No obstante, podría llegar a la plataforma streaming a finales del 2022 o en algún momento del 2023.