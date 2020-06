“365 DNI” (“365 Days” en inglés o “365 Días” en español) está dando que hablar ahora que arribó a Netflix. Pocos días después de su estreno, la película se ha convertido en el nuevo éxito de la plataforma de streaming.

El drama erótico de origen polaco, escrita y dirigida por Barbara Bialowas y Tomasz Klimala, es una de las cintas más vistas en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, llegan a posicionarte dentro del top 10 de las recomendaciones diarias que hace Netflix a sus usuarios.

“365 DNI” está basado en la novela de Blanka Lipinska y sigue la historia de Laura (Anna-Maria Sieklucka), una exitosa directora de ventas de un hotel de lujo en Polonia, que intenta rejuvenecer su matrimonio estancado cuando es secuestrada por Massimo (Michele Morrone), jefe de la mafia siciliana. El hombre está obsesionado con la chica, por lo que la mantiene cautiva 365 días hasta que se enamore de él.

Los actores Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone y Bronisław Wrocławski se sumergen en una historia romántica y muy oscura de casi dos horas. A ellos se les suman un cartel de importantes actores, que han logrado la internacionalización gracias a su llegada a la principal plataforma de streaming del mundo. Conoce más del reparto a continuación.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “365 DNI”?

En los próximos días es probable que los nombres de los protagonistas se hagan mucho más conocidos en esta parte del mundo. En ese sentido, conozcamos más sobre los actores y sus personajes de “365 DNI”, considerada como la “Fifty Shades of Grey” polaca:

Michele Morrone es Massimo

Michele Morrone interpreta a Massimo, un jefe de la mafia siciliana. Es el personaje principal masculino de la película, Massimo es un hombre poderoso que pone sus ojos en Laura.

El actor interpretó previamente a Claudio Cavalleri en la serie dramática italiana “The Trial”, y apareció como capitán de barco en dos episodios de “Medici” de Netflix.

Puedes seguir a Michele Morrone en Instagram en @iammichelemorroneofficial.

Anna Maria Sieklucka es Laura

Anna Maria Sieklucka retrata el papel de Laura, una directora de ventas cuyo viaje a Italia da un giro inesperado. Massimo es un mafioso de la mafia cuyos ojos están puestos en ella.

La actriz ha sido vista en anteriores producciones como “Na dobre i na zle” (“Para bien y para mal” en español) y “Kuba Wojewódzki”. Pero es en “365 DNI” el primer papel principal que realiza.

Puedes seguir a Anna Maria Sieklucka en Instagram en @anna_maria.sieklucka.

Anna Maria Sieklucka retrata el papel de Laura, una directora de ventas cuyo viaje a Italia da un giro inesperado (Foto: Instagram)

Bronislaw Wroclawski es Mario

El personaje de Mario es interpretado por Bronislaw Wroclawski. Mario es uno de los principales lugartenientes de Massimo.

El actor es muy popular en la cultura pop de Polonia, es mejor conocido por su trabajo en la serie “Barwy szczescia” (“Colores de la felicidad”).

Otar Saralidze es Domenico

Otar Saralidze interpreta a Domenico. Su personaje es otro hombre que trabaja con Massimo. Otar también ha aparecido en varias temporadas de “Barwy szczecia”.

Actualmente se lo puede ver en la serie de comedia polaca “O mnie sie nie martw” (“No te preocupes por mí”).

Puedes seguir a Otar Saralidze en Instagram en @otarsaralidze.

Otar Saralidze interpreta a Domenico. Su personaje es otro hombre que trabaja con Massimo (Foto: Instagram)

Magdalena Lamparska es Olga

Magdalena Lamparska es Olga, la mejor amiga de Laura. Magdalena es una actriz popular que ha trabajado en varias series de televisión de Polonia.

Entre los principales trabajos de Magdalena están “Hotel 52”, “To nie koniec swiata!” (“¡No es el fin del mundo!”), “Niania w wielkim miescie” (“Niñera en una gran ciudad”), “39 i pól tygodnia” (“39 1/2 semanas”) y “W rytmie cerca” (“En el ritmo del corazón”), entre otras.

Lamparska también apareció en la película de 2017 “The Zookeeper's Wife” como Wanda Englert.

Puedes seguir a Magdalena Lamparska en Instagram en @magdalamparska.

Natasza Urbanska es Anna

Natasza Urbanska retrató el personaje de Anna en la película. Su personaje era el de otra mujer en la esclavitud de Massimo.

Antes de “365 DNI”, el gran papel de Urbanska fue en la serie criminal polaca “Fala zbrodni” (“Crime Wave”).

Natasza Urbanska retrató el personaje de Anna en la película (Foto: Instagram)

Mateusz Lasowski es Martin

Mateusz Lasowski es de Martin, el novio negligente de Laura. Además de esta película, también se lo ha visto en la serie polaca “Blinded By the Lights”, “Dziewczyny ze Lwowa” (“Girls From Lviv”), “Miasto skarbów” (“Treasure City”), entre otros.

Puedes seguir a Mateusz Lasowski en Instagram en @mateusz_lasowski_aktor.

VIDEO RECOMENDADO

Explicación del final de “365 DNI”

“365 DNI”: explicación del final de la película polaca de Netflix