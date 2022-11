Luego de una corta investigación en su departamento, agentes del Departamento de Policía de Lancaster en California, confirmaron la muerte de Aaron Carter, cantante y actor estadounidense, famoso por sus apariciones en realities estadounidenses y en programas de Disney y Nickelodeon.

La celeb de Estados Unidos era hermano de Nick Carter, integrante de la icónica banda de pop Backstreet Boys, y se dedicó, al igual que su familia, a la música, lanzando su primer disco de estudio a los 9 años, para luego saltar a la fama con su álbum “Aaron’s Party (Come Get It)”.

Sin embargo, Aaron sería víctima de las adicciones, ingresando a rehabilitación en más de una ocasión y protagonizando incidentes que le ocasionaron problemas con la justicia y hasta su propia familia llegó a colocar órdenes de alejamiento contra el artista.

Carter era un artista de la casa de Disney (Foto: Disney Channel/Rick Rowell)

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE NICK CARTER

Pese a ser una prometedora figura en ascenso, la fama del cantante del exnovio de Hillary Duff comenzó a decaer, probando con una corta transición al pop y hasta un disco titulado “Love”, el cual lanzó en 2018, pero que no tuvo el éxito esperado; a la par, Carter mantenía una guerra contra sí mismo, la cual se esforzaba por ganar.

Las adicciones y la salud mental

Si bien era conocido por su círculo cercano, Aaron Carter admitió en 2019 que padecía de trastorno de la personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y depresión, las cuales combatía con medicamentos.

A esto se le sumó el alcoholismo que su madre denunció y que el propio artista confesó que junto con la ingesta de grandes dosis de medicamentos, sufrió de huffing, un padecimiento que implica inhalar olores y vapores de algunas sustancias para sentir sus efectos. Esto incluía botes de pintura y pegamento.

Casi perdido, Aaron voluntariamente buscó ayuda en un centro de rehabilitación, haciendo este anuncio a los medios, luego de protagonizar varios altercados.

“Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez”, indicó a “The Sun”.

El hermano de Nick Carter tuvo un destacado paso por la música y protagonizó n reality show (Foto: Aaron Carter / Instagram)

Las denuncias de violencia de sus exparejas

Lina Valentina

Aaron Carter y Lina Valentina fueron novios por algunos meses, en los cuales protagonizaron incidentes violentos, por lo que la joven decidió emprender medidas legales contra la exestrella pop.

Fue así como la modelo rusa solicitó una orden de alejamiento en contra del artista, quien, por su parte, acusó a Valentina de intentar apuñalarlo, algo que fue desestimado en una corte.

Melanie Martin y su hijo Prince

Luego de encontrar un poco de tranquilidad junto a Melanie Martin, el cantante tuvo a su primer hijo, llamado Prince, al cual perdería cuando este tenía solo 11 meses, debido a su errática conducta, lo cual constituyó otro motivo para buscar ayuda.

“La razón principal por la que me inscribí en el programa Lionrock Recovery es para que me ayudaran con la marihuana. Ya no quiero fumar más. Realmente no necesito hacerlo”, indicó Aaron.

Al igual que Valentina, Melanie solicitó una orden de alejamiento luego de que, tras una pelea, el cantante le rompiera una costilla.

Aaron Carter y su exnovia Lina Valentina. (Foto: Aaroncarter / Instagram)

La pelea con Nick Carter

Uno de los momentos más complicados que vivió Aaron fue la polémica pelea con su hermano Nick, integrante de los Backstreet Boys, quien solicitó una orden de restricción, pues había amenazada a su esposa embarazada.

“Debido al comportamiento cada vez más alarmante y de su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a nuestro hijo nonato, no nos ha quedado más elección que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestras familias”, explico Nick en su cuenta de Twitter.

Además, el integrante de los BSB, junto a su hermana Ángela, que también presentó una orden contra Aaron, solicitó ayuda para su hermano “antes de hacerse daño a sí mismo o a otra persona”

El cantante no se quedó callado y acusó a Nick de abusar de él cuando eran menores. “Me torturaste cuando era niño. Y todo el mundo lo sabe. Y ahora tienes miedo de la verdad”, indicó.

Nick Carter y su hermana Leslie (Foto: Nick Carter / Instagram)

LA MUERTE DE AARON CARTER

Según una publicación de TMZ, las autoridades respondieron a una alerta del 911, la cual indicaba que el artista fue hallado sin signos vitales en la bañera de su casa, ubicada en Lancaster, California.

Si bien las investigaciones preliminares arrojaron que no existen rastros que sugieran un enfrentamiento, la escena del crimen continúa cerrada en búsqueda de nuevos indicios en el caso.