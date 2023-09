No cabe que Adamari López trata de inculcarle muchas cosas a su hija Alaïa, quien a sus ocho años ya sabe lo que es administrar su dinero. Según la expresentadora de Telemundo, esto lo hace para que su pequeña tome conciencia sobre la importancia del ahorro. Debido a este hábito que tiene la menor, nos preguntamos ¿cuánto dinero a la semana le da su madre?

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, la también actriz pidió consejos a sus millones de seguidores. “Mi gente linda, ya saben que ahorrar es importante, pero mucho más si aprendemos desde niños y eso es lo que estoy haciendo con Alaïa. Nosotras hemos creado un sistema de ahorro que se los voy a compartir y seguramente ustedes también lo pueden hacer. El tema financiero es definitivamente un tema muy importante y ustedes ¿qué método usan con sus niños?”, señaló en la descripción.

La puertorriqueña tiene claro las cosas que debe inculcarle a su pequeña Alaïa (Foto: Adamari López / Instagram)

¿QUÉ CANTIDAD DE DINERO A LA SEMANA LE ADAMAR LÓPEZ A ALÏA?

Para empezar a comentar de los hábitos que le está inculcando a su niña, es preciso señalar que Adamari López le da para la semana ocho dólares a su hija Alaïa.

“Ahora mismo tiene 8 años, pues cuando comienza la semana, los lunes ella tiene 8 dólares para ella. A veces me los pide que se los dé físicamente o a veces simplemente me dice: ‘Guárdame mis 8 dólares’ y si ella siente que necesita algo en el día me los va pidiendo o si quiere un helado y dice: ‘Mami, quiero un helado hoy’, yo, por lo general se lo puedo comprar, obviamente de mi dinero que es para ella”, explica.

Según contó, la hija que tiene con Tony Costa incluso posee una cuenta en el banco. “Ella tiene diferentes cerditos en donde se mete dinero cada vez que le van dando monedas o que le sobra algo de la prestación de la semana. Lo mete en su cochinito o en su banco de aquí de la casa y entonces con todas esas monedas después las llevamos y ella tiene una cuenta de banco donde tiene ahorrado cierta cantidad de dinero”, detalló.

Adamari López precisó que hasta el momento en la cuenta de banco que tiene la menor, solamente se han hecho depósitos, no se ha retirado ningún monto; es más, Alaïa le dijo que quiere ahorrar para pagar sus estudios universitarios, algo que la ha llenado de emoción y orgullo.

Ella está emocionada porque su hija le ha comentado que busca ahorrar para su futuro (Foto: Adamari López / Facebook)

Como señalamos líneas arriba, lo primero que la niña hace es guardar su dinero en diferentes cerditos, de acuerdo a las necesidades que tendrá y cuando requiere gastar en alguna cosa, se lo dice a su madre. “Si a lo mejor papá cumple años o mamá cumple años y quiere sacarlo de esos ahorros es una buena manera de crear esa conciencia de trabajo, de las tareas que a lo mejor puede hacer dentro de la casa y que puede con esas tareas guardar un dinerito para eso que ella quiere o un juguete especial”, mencionó en su video de Facebook.

Es más, cuando la pequeña desea obsequiarle un regalo a un compañero de la escuela, se lo dice a su madre para ver cómo realizarán la compra.

“Me parece un tema importante tocar con los hijos, enseñarles a manejar el dinero, que no todo el dinero que te llega tienes que malgastarlo o tienes que comprar algo con esa cantidad de dinero, sino que puedes ahorrar para tu futuro, para algo que sea importante, que quieras comprar más adelante”, indicó López. HAZ CLIC AQUÍ para ver el video de facebook.