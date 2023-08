Adamari López todavía no regresa a la televisión pero no deja de brillar. La conductora puertorriqueña se ha desempeñado en otros rubros tras su salida del programa “Hoy Día” de Telemundo. ¿Qué hace la también actriz? Pues no deja de ser noticia, así sea en las redes sociales o en otros tipos de eventos.

Su salida de la empresa televisiva fue un remezón en el mundo de los espectáculos, sobre todo por la pregunta: ¿por qué dejó la conducción de la producción televisiva? Ella, a pesar de los rumores, salió agradecida del tiempo en la compañía.

Fue una década la que pasó Adamari como talento de Telemundo. Su desempeño nunca fue un problema frente a las cámaras de televisión. Por eso, su performance todavía es una de sus principales habilidades para cautivar al público.

La celebridad tiene más de 8,7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde sigue trabajando para diferentes marcas, además del contenido personal que publica para divertir y conmover a sus fans. Una de estas facetas es la de maestra de ceremonias. Aquí te contamos más.

La histrionisa estuvo casada con el cantante Luis Fonsi (Foto: Adamari López / Instagram)

¿CUÁL ES EL DESEMPEÑO DE ADAMARI LÓPEZ COMO MAESTRA DE CEREMONIAS?

Adamari López se ha lucido como maestra de ceremonias, una faceta poco conocida de la celebridad puertorriqueña, tras dejar la televisión. La también actriz, antigua figura de Telemundo, sigue luciendo su talento pero en otros rubros, como pasó con un evento de Wyndham Palmas Beach and Golf Resort.

La empresa de hoteles organizó una reunión para lanzar su visión y misión en Palmas Del Mar, en Puerto Rico, donde López tuvo el trabajo de conducir el desarrollo del evento con un vestido blanco celebrado en las redes sociales.

A pesar de que se le cerró la puerta del programa “Hoy Día”, Adamari López continúa facturando no solo en las redes sociales para diferentes marcas sino que también de la mano de grandes compañías.

EL APOYO DE SUS SEGUIDORES

Adamari López subió el outfit que lució como maestra de ceremonias y solo recibió elogios de sus millones de seguidores, quienes destacaron la elegancia y presencia de la artista en la palestra.

La artista, de esta manera, consolida su vigencia en una industria que ya no solo depende de la televisión: las cámaras también vienen de otros lugares y, mientras Adamari mantenga su buena estrella, siempre tendrá los reflectores a su disposición.