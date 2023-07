A sus 50 años vive una nueva etapa de soltería, y lo hace con la tranquilidad que le dan los años y la experiencia en sus relaciones pasados. Adamari López no le rehúye al amor y mientras vive a plenitud su faceta de madre, con su pequeña Alaïa, se anima a detallar cuáles son los requisitos que debe tener su futuro galán.

La presentadora de televisión, que dejó en abril de 2023 el magazine de Telemundo “Hoy Día”, fue invitada al programa podcast “El show de Chiquibaby”, que conduce su amiga y reportera Stephanie Himonidis; allí se animó a conversar de todo.

Uno de los temas que le consultó la popular “Chiquibaby” estaba relacionado con el tema sentimental. Preguntas cómo si piensa volver a tener pareja, qué requisitos debe tener este, qué piensa ahora del amor le fueron consultados a la “Chaparrita de Oro”, quien no tuvo inconvenientes para responderlas.

Invierte mucho tiempo en su casa y su hija, a la espera de volver a la televisión (Foto: Adamari López/Instagram)

LO QUE BUSCA ADAMARI LÓPEZ EN SU PRÓXIMO NOVIO

La también histrionisa, quien se separó de Toni Costa, padre de Alaïa, en 2021, afirma que a estas alturas de su vida aceptaría a un hombre que, además de brindarle alegrías, le dé tranquilidad, y eso implica todos los ámbitos; es decir, también el económico.

“(Que sea) Fiel, maduro y con plata. No quiero decir necesariamente que me mantengan, que tenga su plata pero que yo no tenga que mantener tampoco”, aseveró la celeb.

No obstante, López reconoció que tiene algunos reparos, en especial por su hija. “Estoy tranquila, estoy feliz conmigo misma y, te digo, me da mucho miedo presentarle como a alguien a Alaïa, o salir con alguien y que después como que no funcione”, agregó.

ADAMARI LÓPEZ NO TIENE PENSADO USAR APLICACIONES DIGITALES PARA ENCONTRAR A SU NUEVO NOVIO

Interrogada respecto a cómo encontrará a su nuevo amor y si recurrirá a las conocidas aplicaciones y plataformas digitales, Adamari fue enfática.

“No tengo la necesidad (de usar esas plataformas para encontrar pareja), no tengo prisa. De momento me gusta mi vida independiente, tengo las manos llenas con un montón de cosas y presentarle a mi hija a alguien me hace pensar en… No quisiera, como que no me encantaría”, puntualizó.