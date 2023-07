En varias ocasiones, Adamari López ha mostrado los rincones de su bello hogar a sus seguidores en las redes sociales y en la televisión. Sin embargo, le faltaba compartir el “lugar más especial” que tiene en su casa.

Tras su abrupta salida de Telemundo, cadena en la que fue presentadora de “Hoy Día” por más de una década, Adamari López ha encontrado en sus redes sociales el mejor medio para estar cerca de su público. Especialmente en Instagram y Tik Tok, donde publica divertidos reels casi a diario.

La presentadora de televisión puertorriqueña es muy querida por el público por su carisma y ocurrencias, además que siempre se muestra abierta a compartir parte de su cotidianidad. En una de sus publicaciones, Adamari López confesó cuál es el “lugar más especial” de su casa. ¿Lo conoces? Aquí te lo mostramos.

Adamari López reveló cuál es el “lugar más especial” que tiene en su casa (Foto: Adamari López/ Instagram)

EL LUGAR MÁS ESPECIAL DE LA CASA DE ADAMARI LÓPEZ

A través de su cuenta de Facebook, Adamari López reveló que el lugar más especial de su casa es un pequeño rincón de su amplia sala donde tiene muchos recuerdos familiares. En una mesa, la presentadora de televisión tiene fotografías de su familia, especialmente de sus padres, quienes murieron hace años.

“Aquí estoy en mi mesita especial en donde tengo a mi familia, a mis papás, fotitos de hace muchos años”, comenzó compartiendo Adamari López. “Mi papá y mi mamá fallecieron ya hace para papi 8 años y para mi mamá van 10 años”, agregó mostrando fotografías de sus seres queridos.

Adamari López dijo que siempre tiene presentes a sus padres y a modo de homenaje les armó un lugar en su sala. “Yo siempre los he sentido presentes y los he sentido cerquita de mí y pues he tratado de traer parte de los recuerdos de ellos siempre además de en mi corazón también tenerlos en mi hogar para que los vea y sonría porque me da mucha emoción verlos”.

En una mesa, Adamari López tiene fotografías de su familia, especialmente de sus padres (Foto: Adamari López/ Instagram)

La artista puertorriqueña explicó que también lo hace para que su hija conozca a sus abuelitos a través de imágenes: “Pero también para que Alaïa conozca más de sus abuelitos y siempre los tenga presentes”.

“Obviamente ella no tuvo la oportunidad de conocerlos y de saber lo especial que eran, así que yo le voy haciendo historias de cómo compartía con ellos, los recuerdos que tengo de cada uno…”, explicó.

Para la conductora de 51 años, en este espacio alberga “muchos de los recuerdos” de sus padres y momentos especiales. “Desde papi jovencito y mami jovencita, cuando se casaron, fotos de mis hermanos cuando nos llevaban a hacer actividades de las que mi papá era mueblero y entonces se hacían convenciones…”, puntualizó.