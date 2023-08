Tras su ruptura con Toni Costa, la polémica Adamari López ha venido manteniendo a propios y extraños en la incertidumbre absoluta, ya sea por su relación con el español o su nuevo pretendiente. Sin embargo, parece imposible no fijarse en la química que tiene con Carlitos Pérez Ruiz.

Quien dice que hombres y mujeres no pueden ser amigos están equivocados, y prueba de ello es la amistad de Adamari López y Carlitos Pérez Ruiz, la cual se ha construido a lo largo de estos años. Desde viajes, eventos, fotos y reuniones son los episodios que los famosos publican en Instagram cada vez que pueden, recibiendo el cariño de miles de internautas.

La portorriqueña cumplió 52 años en 2023 (Foto: Adamari López / Instagram)

Aunque la “Chaparrita de Oro” posee una solida amistad con Carlitos, aún existe el rumor de que la originaria de Humacao tiene algo más allá de una amistad con su amigo. Por ello, ha sido ella quien decidió salir al frente y hablar tajantemente sobre su situación amorosa.

¿QUÉ DIJO ADAMARI LÓPEZ SOBRE SU PRESUNTA RELACIÓN CON CARLITOS PÉREZ RUIZ?

La también exesposa de Luis Fonsi indicó que su situación amical con Carlitos es de las más solidas que hay en el medio, pues es el influencer quien le brinda su apoyo y le da su mano en momentos difíciles a lo largo de su vida.

De hecho, la actriz de 52 años aclaró que Perez Ruiz es una persona importante en su vida, pues no se imagina como sería su día a día sin él. “Con tantos rumores que hay de mi relación con Carlitos, hoy les quiero contar lo que realmente pasa entre los dos, la verdad es que sin él mi vida no estaría resulta. Dios mío qué paciencia me tiene”, puntualizó Adamari sobre las especulaciones que recaen acerca de ella y el boricua.

Además, dejo en claro que todo lo vertido en redes sociales le genera risa, pues no existe ninguna forma de que ambos lleguen a formalizar una relación. “Porque todos ustedes se piensan que es mi novio y yo me muero de la risa”, prosiguió.

También se dio tiempo para ahondar acerca de su último viaje a Puerto Rico a lado de su amigo, lugar donde también generó sospechas al dejar verse acompañada del periodista latino. “Fuimos a Puerto Rico a un Festival de las Flores y entonces la gente nos ve y nos dice: ‘¡Ay, es tu novio!’ y yo le digo: ‘mi novio gay’”, adicionó.

Carlitos aparece frecuentemente en las redes de la boricua (Foto: Carlitos / Instagram)

Sea como fuere, lo cierto es que con Carlitos jamás ha habido un interés romántico. Fue el propio Carlitos quien indicó que existe una relación amical muy sincera entre ambos. “Por las cosas que hacemos en la casa la gente entiende que son de esposos y es casi mi esposa. La verdad es que es lo más cerca que tengo a mí todos los días. Me levanto y me acuesto sabiendo que está bien”, añadió él.

LA POLÉMICA PUBLICACIÓN DE ADAMARI LÓPEZ

Gracias a divertidos reels que publica casi a diario, y en ocasiones al lado de diversas figuras, la presentadora puertorriqueña se ha ganado el corazón de sus seguidores, que apoyan su contenido, pero que también criticaron un polémico video.

Sin embargo, la conductora boricua compartió un reel en el que, cepillo en mano, enviaba un mensaje contra sus críticos y los que hablaban a sus espaldas, pero no fue tomado de la mejor forma por sus seguidores.