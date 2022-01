La presentadora de televisión Adamari López ha generado mucha preocupación en su seguidores tras confirmar que dio positivo a coronavirus, lo cual pudo haber sido algo muy negativo, teniendo en cuenta que ella es una sobreviviente al cáncer de mama.

A través de un video publicado en su página de Facebook, la también actriz dio la noticia a sus fanáticos y reveló cuál era su estado de salud tras los primeros días con síntomas de esta terrible enfermedad.

Del mismo modo, contó abiertamente que estuvo internada en un hospital a causa de la COVID-19 con la finalidad de estar supervisada médicamente y recibir el tratamiento adecuado para superar al virus.

La conductora se internó en un hospital, pero ya se encuentra en su casa tras mostrar una notable mejoría. (Foto: Adamari López / Instagram)

ADAMARI LÓPEZ Y SU PASO POR EL HOSPITAL A CAUSA DE LA COVID-19

En el video, la conductora televisiva contó que se tomó la decisión de internarse en el hospital en forma de precaución, ya que hace unos años estuvo con influenza y la pasó muy mal.

“Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento. Recuerden que hace aproximadamente 3 años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud en un estado bastante difícil”, indicó.

¿CÓMO ESTÁ ADAMARI LÓPEZ?

Si bien aún sigue contagiada con el coronavirus, la puertorriqueña ya se encuentra mucho mejor y dejó el hospital en el que estaba internada para dirigirse a su domicilio a terminar todo el proceso de la enfermedad.

“No tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando. Ya me vine a casa, pero aún sigo positiva al covid-19, según las pruebas que me hice. Me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien”, relató.

Pese a que ya se siente mejor, la conductora de 50 años es consciente de que aún no puede reintegrarse a sus actividades cotidianas, aunque las ganas de hacerlo están presentes.

“Estoy esperando a que, por lo menos dos, pruebas corridas me salgan negativas. A medida que me vaya haciendo las pruebas les voy dejando saber porque estoy también deseosa de reintegrarme al trabajo”, añadió

¿CÓMO SE CONTAGIO DE COVID-19?

Aunque no exista una confirmación a ciencia cierta de cómo el virus entró en su organismo, López considera que pudo haber sido contagiada por su niña, la pequeña Alaïa, fruto de su relación el el bailarín español Toni Costa, la cual llegó a su final el año pasado.

Ella asegura que su hija fue la primera en presentar síntomas y dar positivo a una prueba. Por suerte, ella pudo superar la enfermedad en poco tiempo y se encuentra muy bien.

“Alaïta está bien, entiendo yo que fue quien me pegó el COVID-19 a mí. Creemos que ella lo pudo haber agarrado en alguna de las actividades escolares o extracurriculares porque fue la primera que presentó síntomas”, comentó.