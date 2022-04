Entre los años 80 y la primera década del 2000, Adela Noriega fue una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana gracias a su participación en telenovelas como El privilegio de Amar, Quinceañera y Amor Real. Sin embargo, en 2008 optó por retirarse de la actuación y desde ahí muy poco se ha sabido de ella.

Y es que la galardonada actriz inició su carrera en la telenovela Principessa de 1984, obteniendo su primer protagónico en Yesenia de 1987, aunque un año antes había sido la vilana en Juana Iris.

Desde ahí, la carrera de Noriega estuvo marcada por éxitos que la hicieron ganadora de premios como el TVyNovelas, ACE, Sol de Oro, entre otros.

MÁS INFORMACIÓN: Revelan dónde vive Adela Noriega tras su retiro

La hermosa adela noriega en la actualidad :( k zera della pic.twitter.com/su5lu2Thm3 — María Parado (@MariaParado4) December 21, 2018

¿DÓNDE ESTÁ ADELA NORIEGA?

Durante una conversación entre las reconocidas Alicia Machado y Gabriela Spanic, esta última aseguró que no tenía idea de dónde estaba Adela Noriega. “De ella no he sabido nada, desapareció”, indicó la denominada Reina de las telenovelas.

Sin embargo, quien tomó la palabra fue Alicia Machado, quien reveló que Noriega ya no se encontraba en México, sino que se fue a vivir en Estados Unidos.

“No, ella vive en Weston (Florida). Te la encuentras a veces por ahí”, reveló la exreina de belleza.

MÁS INFORMACIÓN: La última escena de Adela Noriega como actriz de telenovelas en Fuego en la sangre de 2008

La revelación de la reina de belleza, sin embargo, contradice lo mencionado por el conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante, quien en 2018 aseguró que Adela Noriega se encontraba en Polanco, en la Ciudad de México, y que conocía el edificio de residencia de la actriz.

“Por respeto a su individualidad y su privacidad, no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar”, argumentó en ese momento.