“Quinceañera” fue una telenovela juvenil que se emitió desde 1987 a 1988. La historia original de Carla Estrada fue protagonizada por Thalía, Adela Noriega, Ernesto Laguardia y Rafael Roja, pero para su realización tuvo que pasar por una serie de filtros y censuras de esa década.

Décadas atrás no se podía mostrar en televisión mucho de lo que hoy sí está permitido, por lo que los creadores de tenían que ser sumamente cuidadosos para cumplir con las normas estipuladas. Carla Estrada, durante una entrevista con el diario El Universal de México, habló de las trabas que enfrentó durante la producción de la telenovela que marcó una era, debido a que el libreto era revisado por la Secretaría de Gobernación y había muchos temas tabúes.

¿QUÉ ESCENAS FUERON CENSURADAS EN “QUINCEAÑERA”?

Las escenas que fueron censuras en ‘Quinceañera” son la violación de Maricruz, así como otras de contenido sexual, uso de drogas o que incluyeran palabras altisonantes, explicó Carla Estrada en una entrevista con El Universal.

“Me dijeron (de Gobernación), que no podían violar a Adela Noriega en la novela, ella era la quincenañera y eso era base de la historia, entonces lo que tuvimos que hacer fue que el público supiera que no la violaban, pero que ella pensara que sí”, señaló.

Estrada explicó que en esa época había supervisión literaria. “Cada libreto lo tenía que mandar (a gobernación) para que me dijeran qué sí iba y qué no, y cuando me decían que no, yo tenía que darle la vuelta al asunto”, recordó la productora.

No podía decir la palabra “amante”, por ejemplo, y tenía que ser reemplaza por querida. “Junto a Edmundo Báez y René Muñoz (en paz descansen) nos poníamos a pensar cómo solucionarlo, fuimos cambiando la palabra amante por querida, pero después de que me revisaban los libretos y hacíamos las grabaciones yo tenía a una persona de gobernación que me revisaba las grabaciones, si los amantes se besaban teníamos luego que mandar a otra imagen”, comentó.

El reconocido productor Nicandro Díaz también recordó que en esa época el contenido era muy controlado: “No podíamos decir amante, decíamos, ‘ya te vas con tu amiga’, no podías decir bastardo, tenías que decir malnacido, cosas así. Hemos pasado por momentos más estrictos y relajados en ese sentido, la televisión se ha adecuado a diferentes momentos y circunstancias, pero nada como que uno mismo se rija”, declaró al mencionado medio mexicano.

Ernesto La Guardia y Adela Noriega en una escena de la fiesta de Maricruz en "Quinceañera" (Foto: Televisa)

¿QUÉ PASÓ CON LOS PROTAGONISTAS DE QUINCEAÑERA?

THALIA FUE BEATRIZ

Thalía es de las protagonistas que se mantienen en el medio del espectáculo, sin embargo, se alejó de la actuación y se enfocó en su carrera musical. Además, contrajo matrimonio con el empresario Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos.

Actualmente la cantante se mantiene muy activa en redes sociales y en contacto con sus más de 18.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y todos los días los sorprende con contenido nuevo.

Thalía tuvo el papel de Beatriz en la telenovela. Ella continuó con su carrera de actriz y cantante (Foto: Televisa/ Thalía)

ADELA NORIEGA FUE MARICRUZ

Adela Noriega llegó a ser la protagonista de diversas telenovelas que marcaron una era en la historia de la televisión, así que la vimos en “Amor Real” y “El privilegio de amar”, sin embargo, desde hace una década la actriz se alejó de los escenarios y la pantalla chica.

Recientemente fue vista en las calles de la Ciudad de México por el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien señaló que la actriz se mantiene enfocada en su vida personal y sus negocios de bienes raíces.

Actriz se hizo famosa a partir de protagonizar la telenovela 'Quinceañera'. (Facebook/@AdelaNoriegaMX)

ERNESTO LA GUARDIA ERA PANCHO

El actor continúa en el mundo del espectáculo con participaciones en telenovelas como villano o galán. Además, fue conductor del programa matutino “Hoy” junto a Andrea Legarreta. Actualmente comparte su vida personal y laboral en sus redes sociales, donde también se le puede ver junto a su esposa e hijos.

Ernesto Laguardia fue conductor del programa matutino “Hoy” junto a Andrea Legarreta (Televisa)

RAFAEL ROJAS FUE GERARDO

Después de ser parte de esta telenovela, el actor actor ganó mucha popularidad que inmediatamente se convirtió en el galán de las telenovelas más cotizado del momento a finales de los 80 y principio de los 90.

Sin embargo, con el paso de los años poco a poco, y en medio de escándalos personales, se fue retirando de la pantalla hasta desaparecer por completo de los reflectores. Hace unos años, los medios de comunicación informaron que Rafael Rojas se había vuelto en un indigente, así que salió al frente a informa que él estaba retirado casi por completo de la actuación y vive en un rancho en su país natal.