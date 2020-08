Adela Noriega es una de las actrices más queridas y recordadas de México. Si bien, se alejó del de mundo de los melodramas en 2008 con “Fuego en la sangre”, son muchos los que se preguntan qué ha sido de ella, en especial porque ha mantenido alejado del ojo público su vida privada. Esto ha provocado que surjan una serie de suposiciones en torno a su salud y parejas sentimentales.

Una de las cosas que aseguraron en torno a la protagonista de “María Isabel” es que había tenido un hijo con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, algo que ella negó rotundamente durante una entrevista con Cristina Saralegui el año 1998.

“Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro expresidente de México, y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con nuestro expresidente”, comentó la actriz.

Señaló que las aseveraciones que se hacían en torno a ella, al principio, la llenaron de rabia porque no eran ciertas, pero que la gente creía, pero después le dieron risa. “Yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión, por el periódico y por revistas; y por televisión no quedas embarazada”.

Adela Noriega debutó en televisión como la integrante del famoso programa cómico, ¡¡Cachún cachún ra ra!!, en 1984 (Foto: Televisa)

¿CÓMO SURGIÓ EL RUMOR DEL HIJO?

En la década de los años 90 surgió el rumor de que Adela Noriega tenía un hijo con el exmandatario, luego de que el periodista Rafael Loret de Mola contó un supuesto incidente entre la actriz, a quien llama ‘Seductora amante de telenovelas’ y Cecilia Ocellli, exesposa de Salinas de Gortari.

Según el comunicador, éste se produjo cuando la protagonista de “El privilegio de amar” se fue a dar a luz a su bebé al Hospital de Inglés de la Ciudad de México, de acuerdo una publicación de Univisión.

“Las damas intercambiaron algo más que jaloneos y los miembros del Estado Mayor Presidencial, impotentes, eludieron un enfrentamiento entre quienes cuidaban a la señora Ocelli y los encargados de vigilar a la ‘seductora amante de telenovelas’”, escribió en su libro “Los escándalos” (1999).

Tras la gresca, se mencionó que el expresidente mandó a Noriega y su hijo a Estados Unidos para calmar las aguas por la supuesta relación extramarital. Con esto, los rumores se acrecentaron, pues ello dejó de hacer telenovelas por un tiempo, siendo la última que grabó en México “Dulce Desafío” (1988-1989).

Adela Noriega asegura que pese a las mentiras que se han dicho en torno a su vida, ella está tranquila (Foto: Televisa)

¿LO HIZO PASAR POR SU SOBRINO?

Asimismo, circuló la información de que Noriega le entregó su supuesto bebé a su hermana para así poder hacerlo pasar como su sobrino. Algo que negó con Saralegui y señaló que era hijo de su hermana mayor Reyna.

Ella retomó su carrera con la telenovela estadounidense “Guadalupe” (1993) y posteriormente viajó a Colombia para protagonizar “María Bonita” (1995).

Después regresó al país azteca para estelarizar “María Isabel” (1997-1998), “El privilegio de amar” (1998-1999), “El manantial” (2001-2002), “Amor real” (2003), “La esposa virgen” (2005) y “Fuego en la sangre” (2008).

