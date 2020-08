Adela Noriega es una de las actrices más recordadas de México. La interpreté debutó en 1984 a los 15 años, pero cuando fue convocada para ser la protagonista de “Quinceañera” al lado de Thalia es que alcanzó mayor reconocimiento y las puertas del mundo de la actuación se abrieron para su gran talento.

En 1997, la actriz mexicana volvió a ganar mucha más popularidad tras protagonizar la telenovela “María Isabel” y tras este éxito fue parte de las historias de “El privilegio de amar”, “El manantial”, “Amor real” y en los últimos melodramas donde se le vio fue en “La esposa virgen” y “Fuego en la sangre” en 2008.

Esa fue la última vez que Adela Noriega se dejó ver en las pantallas, así que decidió alejarse de la actuación para iniciar una nueva faceta en su vida y desde ese momento no se ha sabido nada de la actriz, así que se han dado muchos rumores al respecto.

¿REALMENTE ADELA NORIEGA REAPARECIÓ DESPUÉS DE 10 AÑOS?

Ya han pasado 10 años desde que Adela Noriega se alejó de las pantallas y nadie ha sabido de ella ya que desde el 2008 no se le ve por ningún lado, no concede entrevistas y, si acaso vive en México, parece que no sale a ningún lado pues nadie ha podido captarla en algún restaurante o de compras. Ahora todo apunta a que en realidad vive en Miami, donde opera su compañía de bienes raíces con Carlos Salinas Noriega, a quien han señalado como su supuesto hijo.

Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo en el programa “De primera mano” que vio a Adela Noriega caminando por las calles de México.

El conductor aprovechó para acercarse a la actriz y conversar unos momentos con ella, y aunque no reveló todos los detalles, confirmó que se encuentra viviendo en el país azteca y a que se dedica.

“Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas”, detalló el periodista y dio a conocer la fotografía en donde se captó a Noriega paseando por las calles de lo que podría ser la Ciudad de México.

El presentador finalmente reveló que la actriz vive en Polanco y que se ha dedicado a mantener su vida más privada.

Cabe mencionar que Noriega, ha sido una de las mujeres y artistas más queridas de la pantalla chica, sin embargo esto no la ha salvado de varias controversias que circulan en torno a su vida personal.