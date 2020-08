A lo largo de su vida, la cantante mexicana Ana Bárbara ha enfrentado diversos obstáculos que han hecho de ella una mujer muy fuerte, que no se amilana ante nada ni nadie y lucha por lo que quiere.

Pese a que supo afrontar diversos golpes, hubo uno que la marcó y hasta ahora no ha podido reponerse; es más, nunca podrá superarlo. ¿A cuál nos referimos? A la muerte de su hermana menor Marissa, quien perdió la vida en un accidente automovilístico el año 2001.

La actriz comparte fotografías junto a su hermana Marissa (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

En ese entonces, la artista estaba preparando el lanzamiento de su nuevo material discográfico cuando de pronto recibió una llamada en la que le comunicaron el deceso de su ser querido, algo que la dejó en shock.

“Cuando mi mamá me dice: ‘Marissita, tu hermana, se mató’ (…). Yo le dije que se tranquilizara, pero ella me reafirmó la noticia. Luego ella me vuelve a decir: ‘Te pido un favor: no se vengan alocados en la carretera, vengan despacito porque no quiero perder otro hijo’”, manifestó con la voz entrecortada la intérprete de “Bandido”.

Tras ello salió a buscar a sus hermanos para ir con su madre. “Salí de mi casa, pasé por Lula y el primer abrazo fue de ‘te amo con toda mi vida’. Estamos fracturados, devastados, pero vamos a besar y a abrazar a mi mamá; y así nos fuimos los cuatro: Lula, Kely, Antero y yo. Nos íbamos dando la mano todo el camino y sin creer lo que estaba pasando”.

La muerte de Marissa volvió a ser noticia en 2017 cuando sus restos fueron exhumados para ser cremados y trasladados a su rancho. Esta era su última voluntad.

Marissa es la hermana de Ana Bárbara que murió en 2001 (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

La partida de Marissa dejó una herida muy profunda en la cantante, quien la recuerda en las publicaciones que realiza en sus redes sociales. “Hoy eres espíritu, alma, ¡inspiración! Desde que te fuiste te he llorado tanto, pero para mi consuelo estás presente en mi música como en esta canción. Te amo Yemo, gracias por el tiempo que estuviste. Gracias hermana querida, lo mejor de ti fue tu gran corazón”, escribió junto al video de su tema “Lo busqué”.

En otras oportunidades, Ana Bárbara ha presumido a la hija de su hermana fallecida, quien ganó un concurso de belleza el año 2016.

