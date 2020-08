De un tiempo acá, son muchos los youtubers que han sobrepasado la plataforma y se han vuelto tan populares que logran acaparar la atención de los medios de comunicación y precisamente esto fue lo que sucedió con Alfredo Valenzuela , quién fue detenido por la policía de Zapopan en Jalisco, México.

Las escoltas del influencer también fueron retenidas y la policía local informó que portaban armas de corto y largo alcance. El arresto ocurrió durante un operativo implementando por las autoridades para evitar que se lleven a cabo carreras ilegales en aquella ciudad.

A través de las redes sociales, el youtuber contó lo que estaba sucediendo y aseguró que muchos de los vehículos deportivos que estaban en la zona también fueron retenidos, ya que serían usados para estos actos ilegales.

Pero quién es Alfredo Valenzuela y por qué fue detenido. En esta nota te contaremos todos los detalles sobre este personaje.

YouTuber dedicado a los autos (Foto: Instagram / Alfredo Valenzuela)

¿QUIÉN ES ALFREDO VALENZUELA?

Alfredo Valenzuela inició en el mundo de YouTube en julio de 2018 y siempre habla sobre la pasión que siente por los autos. El youtuber mexicanos cuenta con más de 1,39 millones de suscriptores y la frase que lo representa es “Nada es imposible”.

El influencer también se define como empresario y siempre trabaja con autos deportivos como Mercedes Benz y Toyota. También se ha lucido frente a autos Jeep y Ferrari.

En su canal de YouTube, Valenzuela comparte reseñas de autos o de piezas como volantes, además muestra algunas reparaciones que les hace.

En diciembre de 2019 compartió un video llamado “Escapamos de la policía en un challenger hellcat”, en donde se vieron imágenes de arrancones.

Alfredo Valenzuela nació en noviembre de 1992 en Sonora y desde adolescente comenzó con la compra-venta de celulares, luego incursionó en el mundo de los autos y actualmente, además de ser youtuber, tiene un negocio para tunear vehículos, así como una tienda de celulares y un restaurante de hamburguesas. También lanzó una línea de fundas de fibra de carbono.

¿POR QUÉ FUE DETENIDO EL YOUTUBER?

En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 600,000 seguidores, Alfredo Valenzuela estuvo compartiendo varios detalles previos sobre el evento que iba a realizar y luego de esto llegó la policía.

“De antemano quiero pedir una disculpa a la policía porque a veces sí ocasionamos problemas. En este momento creo que hicieron muy grandes las cosas, detuvieron vehículos que no estaban haciendo nada, a nosotros ni siquiera exceso de velocidad nos agarraron, ni nada”, comentó.

“Parece que robé tres bancos, que soy el criminal, que tengo 10 homicidios. No hice nada y vean todo lo que está pasando, hay como 10 patrullas, se están llevando vehículos que no tiene nada que ver. Nosotros apenas íbamos a empezar a hacer contenido”, añadió en su transmisión.

Valenzuela también realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube y contó lo que sucedió.

“Me quiere quitar mi auto la policía”, tituló Alfredo el material de casi 30 minutos que, en apenas siete horas, registró ya más de medio millón de visualizaciones.

El youtuber contó a través de sus redes sociales la detención de la policial (Foto: Instagram)

En dicho video, Valenzuela dijo que iba apenas a probar su auto Supra, que terminó asegurado, así como un Mini Cooper y un Jetta.

“Sé que a veces nos equivocamos, hacemos relajo, pero en este día no era la ocasión. Me siento como si hubiera robado un banco”, dijo Valenzuela en esa transmisión, en donde también comentó que no le parecía justa la situación.

Varias de las personas involucradas en el operativo lamentaron el aseguramiento de autos, pues ni siquiera estaban conduciendo a exceso de velocidad y otros coches incluso estaban estacionados.

Valenzuela alcanzó a sacar sus pertenencias del Supra y grabó evidencia de las condiciones en las que estaba su vehículo.

El asunto se tornó más dramático cuando Valenzuela mostró cómo estaba siendo dañado su auto al ser trasladado por la policía y el video terminó en escándalo total cuando las imágenes se volvieron confusas, pues ya estaba siendo detenido y solo se escuchaban gritos.

“¿Por qué me está jalando?”, preguntó el youtuber. “¿Te van a llevar Alfredo?”, se alcanzó a escuchar entre gritos de protesta y “abuso de autoridad”, antes de que fuera cortada la transmisión.

MÁS SOBRE CELEBRIDADES