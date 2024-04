Mientras un asteroide se aproxima a la Tierra, una profesora lucha por mantener seguros a sus antiguos alumnos en “Adiós, Tierra” (“Jongmalui Babo” en su idioma original y “Goodbye Earth” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix dirigida por Kim Jin-min y escrita por Jung Sung-joo. En el drama de ciencia ficción que se estrena el 26 de abril de 2024 la NASA anuncia que el cuerpo celeste rocoso colisionará en 200 días, lo que provoca caos entre las personas que luchan por escapar a un lugar alejado de la zona de impacto. ¿Quiénes son los protagonistas? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Yoo Ah-in, Ahn Eun-jin, Jeon Sung-woo y Kim Yoon-hye conforman el elenco principal de la ficción basada en la novela “El tonto del fin del mundo”, publicada por Kōtarō Isaka en 2006. A ellos se suman Kim Kang-hoon, Lee Dong-chan, Lim Ki-hong, Kim Young-woong, Shim Dan-soo, Kang Seok-woo, Seo Ye-hwa, Lee Seo-hwan, Baek Seok-gwang, Baek Hyun-jin, Kim Young-ok, Yoon Se-ah, Hong Woo-jin, Kim Mi-hye, Lee Yong-yi y Jung Sae-byul

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ADIÓS, TIERRA”

1. Ahn Eun-jin como Jin Se-kyung

Ahn Eun-jin, actriz de televisión, teatro y musicales surcoreana que apareció en series como “Life”, “Kingdom”, “Diary of a Prosecutor”, “Hospital Playlist”, “The Probability of Going From Friends to Lovers” y “The Witch’s Diner”, asume el rol de Jin Se-kyung de “Adiós, Tierra”, una tutora de tecnología en la escuela secundaria que se convierte en una voluntaria del Ayuntamiento de Ungcheon para proteger a los niños en peligro.

En “Adiós, Tierra”, Ahn Eun-jin interpreta a Jin Se-kyung, una profesora de secundaria que lucha para proteger a sus estudiantes en pleno caos pre-apocalíptico (Foto: IMTV)

2. Jeon Sung-woo como Woo Sung-jae

Jeon Sung-woo, que fue parte de producciones como “Six Flying Dragons”, “A Beautiful Mind”, “Oh, the Mysterious”, " The Fiery Priest”, “Designated Survivor: 60 Days”, “Diary of a Prosecutor” y “Homemade Love Story”, da vida a Woo Sung-jae, un sacerdote que cuida a sus feligreses.

Jeon Sung-woo interpreta al sacerdote Woo Sung-jae en la serie surcoreana "Adiós, Tierra", que se estrena el 26 de abril de 2024 (Foto: Netflix)

3. Yoo Ah-in como Ha Yoon-sang

Yoo Ah-in, que participó en películas como “Shim’s Familia”, “Boys of Tomorrow”, “Antique”, “Sky and Ocean”, “Punch”, “Tough as Iron”, “The Satellite Girl and Milk Cow”, “Thread of Lies”, “Por encima de la ley”, “The Throne”, “Like for Likes”, “Sovereign Default”, “Voice of Silence”, y “#Alive”, interpreta a Ha Yoon-sang en “Adiós, Tierra”. Se trata de un investigador que viaja desde Estados Unidos para estar al lado de Se-kyung.

4. Kim Yoon-hye como Kang In-ah

Kim Yoon-hye, que apareció en “Detectives in Trouble”, “Heartstrings”, “I Need a Fairy”, “Flower Boys Next Door”, “Who Are You?”, “Vampire Detective”, “My Sassy Girl”, “The Third Charm”, “18 Again”, “Vincenzo” y “Shooting Stars”, asume el papel de Kang In-ah, la comandante de un batallón de apoyo que se encarga de los ciudadanos de Ungcheon.

Kim Yoon-hye como Kang In-ah, una comandante a cargo de un grupo de personas, en la serie surcoreana "Adiós, Tierra" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Adiós, Tierra”:

Kim Kang-hoon

Lee Dong-chan

Lim Ki-hong.

Kim Young-woong

Shim Dan-soo

Kang Seok-woo

Seo Ye-hwa

Lee Seo-hwan

Baek Seok-gwang

Baek Hyun-jin

Kim Young-ok

Yoon Se-ah como Chae Young-ji

Hong Woo-jin como Jang-beom

Kim Mi-hye

Lee Yong-yi

Jung Sae-byul como Gong Ji-eun

¿DE QUÉ TRATA “ADIÓS, TIERRA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Adiós, Tierra”, “el mundo está sumido en un caos total cuando solo quedan 200 días hasta que un asteroide colisione con la Tierra, pero algunos siguen decididos a aprovechar al máximo cada día restante y su humanidad hasta el final”.

¿CÓMO VER “ADIÓS, TIERRA”?

“Adiós, Tierra” se estrenará en Netflix el viernes 26 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.