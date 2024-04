Después del estreno de “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” (“Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas” en español), el 19 de abril de 2024, los fanáticos de las cintas de ciencia ficción de Netflix no solo se preguntan cuántas películas podría tener el universo creado por Zack Snyder, también están interesados en la versión extendida de las primeras entregas. ¿Cuándo se estrenarán en la plataforma de streaming de la N roja? A continuación, te comparto lo que el coguionista Kurt Johnstadal declaró al respecto.

Aunque aún no se ha confirmado una tercera parte de la ópera espacial de Snyder, la cantidad de largometrajes con los que podría contar o las historias que podría abordar en nuevas entregas, no es un secreto que el cineasta reconocido por películas como “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Liga de la Justicia” y “Army of the Dead” tiene la intención de expandir ese mundo con un cómic precuela, una novelización, un videojuego y versiones extendidas de las dos primeras partes.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA VERSIÓN EXTENDIDA DE “REBEL MOON”?

Netflix todavía no ha anunciado la fecha de estreno de las versiones extendidas de las dos primeras partes de “Rebel Moon”, “Part One: A Child of Fire” (“Parte uno: La niña del fuego”) y “Part Two: The Scargiver” (“Parte dos: La guerrera que deja marcas”). No obstante, en una conversación con Comicbook, Kurt Johnstad reveló que las películas de “Snyder Cuts of the Rebel Moon” tendrán un debut simultáneo en 2024.

“Sí, seguro que los verás este año”, aseguró Johnstad. “Por lo que me han dicho... no puedo darte una fecha, sé que hay una fecha pero no puedo darte esa fecha. Pero las verás. Lo que me ha dicho Zack, y creo que se puede decir que tanto la película uno como la segunda se estrenarán el mismo día y a la misma hora. Entonces, en algún momento de 2024, podrás sentarte y disfrutar durante seis horas sin interrupciones. experiencia de Zack Snyder.”

Por lo tanto, los fanáticos de la saga de acción y ciencia ficción protagonizada por Sofia Boutella podrán disfrutar de la historia de Kora y los otros rebeldes que se enfrentan a las despiadadas fuerzas del Mundo Madre como una saga completa.

Las dos primeras partes de “Rebel Moon” están clasificadas como PG-13, pero Snyder también recibió luz verde para lanzar cortes más largos de las películas con clasificación R, lo que significa que las nuevas no solo serán más largas, también serán más sangrientas.

Las dos parte de "Rebel Moon" contarán con sus versiones extendidas, las mismas que tiene clasificación R (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

“Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” está disponible en Netflix desde el 19 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva entrega solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.