Si bien durante la mayor parte del 2021 se estaba rumoreando acerca de un acercamiento sentimental entre Aislinn Derbez y el influencer Jonathan Kubben, no fue hasta diciembre que ambos confirmarían a sus fanáticos y al mundo entero que, efectivamente, habían iniciado una relación y que se encontraban muy felices por ello.

Aislinn Derbez, según una entrevista que tuvo con la revista Quien, fue la que hizo que todo ese proceso de formalizar se demorara tanto pues tenía una razón muy marcada, la cual involucraba a su exesposo, Mauricio Ochmann.

Como recordaremos, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvieron casados por más de dos años y tuvieron a una hija de nombre Kailani, pero su relación no dio para más y tomaron la decisión de divorciarse con la finalidad de empezar una vida nueva separados.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochamnn junto a su pequeña hija. (Foto: Instagram).

¿POR QUÉ AISLINN SE DEMORÓ EN ACEPTAR A JONATHAN KUBBEN?

La actriz de 35 años reveló que se demoró en conocer y aceptar a Jonathan Kubenn porque no se sentía lista tras el reciente divorcio con Mauricio Ochmann. Es más, aseguró que no fue hasta que ella cerró ciclos que aceptó ver frente a frente a quien luego se convertiría en su nuevo novio.

“Cuando mi amigo me dijo que me lo quería presentar, no estaba lista, necesitaba tiempo. Estaba viendo el proceso de mi separación y necesitaba tiempo. Un año y medio después le dije que estaba lista para conocerlo”, apuntó Derbez.

Desde aquella vez que se conocieron personalmente fue que iniciaron a construir algo entre los dos, lo cual luego provocó que se enamoren profundamente y formen un noviazgo, el cual se puede ver también a través de las redes sociales.

Pero eso no fue todo pues reconoció que se demoró porque sentiría que habría una conexión rápida. “Necesitaba mi espacio y yo sentía que él me iba a gustar”.

JONATHAN KUBBEN Y SUS ESFUERZOS POR CONQUISTARLA

El influencer de orígenes belgas también estuvo presente en la entrevista y contó parte del proceso de enamoramiento que tuvieron, el cual demoró mucho debido a la razón que tenía ella para, primero, cerrar el ciclo de su anterior matrimonio.

“Como seis meses antes de conocernos en persona, ella no me pelaba tanto. Más fría imposible. Lo intenté una vez que le respondí a una historia en Instagram y no me contestó, entonces dije ‘mejor lo dejo’”, indicó Kubenn.