Luego de un cierre de temporada que alcanzó impresionantes cifras de audiencia, el pasado 9 de enero, América TV estrenó la décima temporada de “Al fondo hay sitio”, la cual retoma historias como el romance de Jimmy y Alessia, la confrontación de Cristobal y Diego Montalvan o el romance de este último con Claudia Zapata.

En la nueva entrega, la serie se incorporaron nuevos personajes, como Pepe Sarmiento interpretando al alcalde Rolando o Alex Béjar en el papel de Laia, además de desarrollar a otros, como Lucecita Ceballos dando vida a Dalila, la madre de Kimberly.

Del mismo modo, la serie de América TV mantiene a una gran cantidad de personajes de la entrega original, como Pepe y Tito (Lazlo Kovaks y David Almandoz), Joel González (Erick Elera) o Charo (Mónica Sánchez).

Mónica Sánchez da vida a 'Charito' desde la primera temporada de "Al fondo hay sitio". (Foto: Mónica Sánchez / Instagram)

LA PELEA DE CHARO CON LOS GONZÁLEZ

Precisamente, sería la mamá de Joel y Jimmy quien viviría un incómodo momento cuando su propia familia olvidó su cumpleaños, una fecha que le hacía mucha ilusión.

Sin embargo, solo una persona se acordaría de ella, y sería Koky (Paul Vega) quien no solo recordaría la fecha especial, sino que, además, llegará a su puerta con una torta.

Pese a que intentó convencerse de que al “ser alborotados y desmemoriados se distrajeron”, Charo no superó el olvido de su familia y terminó por rechazar la propuesta de Koky.

Debido a esto, la matriarca de la familia terminaría por abandonarlos, una noticia que fue alertada por Félix (Carlos Solano) tras ver la tristeza de la mamá de los González.

EL REGRESO DE CHARO A “AL FONDO HAY SITIO

Tras organizarse e intentar darle una sorpresa, la familia entró a la habitación de Charo, encontrando solo una carta de despedida, la cual leyeron entre lágrimas.

“Querida familia, si están leyendo esta carta es porque estoy muy lejos, no me busquen”, inició Teresa.

“No suelo hacer reclamos ni exigir afectos, porque considero que cada uno cosecha lo que siembra, por eso me declaro la única culpable de su indiferencia hacia mi persona”, continuó Pepe y Tito, quienes cayeron ante las lágrimas.

En medio del llanto, la famlia inició una cadena de oración para el regreso de la matriarca de los González, la cual fue escuchada, pues esta apareción detrás de ellos para sorprenderlos.

LA CONVERSACIÓN DE CHARO Y ALESSIA

Antes de disculparse con su familia y vivir una reconciliación emotiva, Charo decidió, al igual que su hijo, trepar por el balcón de los Maldini para conversar con Alessia.

Fue así como la madre de los González hizo alusión al nuevo romance de Alessia, quien llegó acompañándola a las Nuevas Lomas, algo que le rompió el corazón a Jimmy.

“Yo sé que no es de mi incumbencia, pero te vi llegar con un chico y el también. Le vi su carita de tristeza, él te ama y no dejó de hacerlo. Está probado que no te mintió ni tuvo intimidad con esa muchacha”,

Pese a la sinceridad de las palabras de Charo, Alessia se negó a considerar las palabras de la mujer y aseguró que no le daría a Jimmy una nueva oportunidad.

“Todo lo que ocurrió sirvió para darme cuenta de que cometía un error. Jommy y yo somos distintos, no iba a funcionar, así que fue mejor”, indicó la hija de Diego Montalvan.

Sin embargo, las palabras de Charo tocaron a la joven chef, que terminó recordando los buenos momentos que vivió con el menor de los González.