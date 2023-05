Se ha ido ganando un lugar en la serie más vista del Perú y en la consideración de sus millones de televidentes. Laia Sanz -la enamorada española de Cristóbal Montalbán, el “pituquito” por el que July, su empleada doméstica, suspira- es el personaje que la ibérica Álex Bejar viene interpretando desde hace algunos semanas en “Al fondo hay sitio” y la razón por la que ha quedado prendada del Perú.

La temporada 10 de la realización de América TV ha dado protagonismo a los nuevos y jóvenes personajes de la ficción creada por Efraín Aguilar y Gigio Aranda. En esa línea, papeles como los de Cristóbal (Franco Pennano) y Laia han ganando en importancia.

Y es que la pareja de alta sociedad que han formado es la antítesis de lo que July, la prima de los Gonzales, podría formar en un hipotético romance con el joven Montalbán. Precisamente por ello, a continuación te contaremos cómo es que se dio el ingreso de la española a la serie y cómo la viene pasando en el país.

Álex en su papel de Laia junto a su novio en la ficción, Cristóbal Montalbán (Foto: América TV)

ÁLEX BEJAR, DE ACTRIZ DE “ÉLITE” A ACTRIZ DE “AL FONDO HAY SITIO”

La actriz, oriunda de Madrid, España, ya era conocida en la industria de las series por su papel secundario en la exitosísima serie española “Élite”, en donde hacía de la amiga de Lu, personaje que interpretaba la mexicana Danna Paola. Su estancia en la producción de Netflix fue durante el 2019.

Tras ello tuvo algunos otros papeles secundarios, pero en 2022 le llegó la oportunidad de formar parte de una película peruana-española: “Un retiro para enamorarse”, cinta en la que también actúa la histrionisa peruana Merly Morello.

Una vez concluidas las grabaciones, realizadas en el Perú, llegó el momento de promocionar el filme, el mismo que se estrenó el 23 de febrero de 2023. Con ese fin, Bejar regresó al país y sin querer ya decidió quedarse, al menos todo el tiempo en que forme parte de “Al fondo hay sitio”.

Bejar junto a Danna Paola en "Élite" (Foto: Netflix)

¿CÓMO ÁLEX BEJAR OBTUVO SU PAPEL EN “AL FONDO HAY SITIO”?

Mediante un video en su cuenta de TikTok, en donde es muy activa, se animó a responder las preguntas de sus fans, quienes en su mayoría cuestionaron la decisión de venir a trabajar en el Perú cuando ya había tenido chances en su propio país.

“Todo se remonta al año pasado. Deben saber que es una historia larga, ¿vale? Yo vine al Perú el año pasado para grabar una película que se estrenaba en febrero de este año. Así que venía para la promoción de la película y el estreno. Solo era una semana y media o dos porque luego me volvía a España”, comenzó relatando.

“En ese tiempo me puse en contacto con todos los directores de casting del Perú. Me presentaba diciendo: ‘Hola, soy Álex Béjar y no sé qué. Soy actriz española y si tenéis un casting donde pueda encajar mi perfil me encantaría hacer la prueba. Justo me contestó el director de casting de ‘Al fondo hay sitio’”, prosiguió la europea de 24 años.

“Entonces, nada. Hice la prueba y me aceptaron. Yo no lo podía creer. Entonces, cancelé mi vuelo y aquí estoy, encantada de la vida”, aseveró la popular Laia, la rival de July.