Con 41 años de edad, Aleida Núñez es una de las actrices más conocidas en todo México por su talento y también por su belleza que suele presumir en sus redes sociales, en las que tiene millones de seguidores que se deleitan con sus fotografías y videos, además de estar al pendiente de su vida.

MÁS INFORMACIÓN: La relación tóxica de Aleida Núñez que le hizo vivir un verdadero infierno

Es por ello que no es ninguna novedad que ella haya enamorado a varios hombres a lo largo de su vida y que muchos de ellos hayan soñado, alguna vez, pasar todos sus años a su lado. Sin embargo, ella no ha aceptado a ninguno de ellos y mucho menos si se trata de una propuesta que, prácticamente, sería venderle su alma al diablo.

Y es que, en una reciente entrevista con la periodista Eden Dorantes, la artista ha contado una experiencia que vivió con un millonario, quien le propuso matrimonio, así que no dudes en continuar con la lectura de esta nota para conocer los detalles que ella misma ha contado a sus fanáticos.

EL MATRIMONIO QUE RECHAZÓ ALEIDA NÚÑEZ

Durante la entrevista ya citada líneas arriba, Aleida Núñez contó que, en una oportunidad, un hombre millonario le pidió casarse, lo cual sería un sueño para algunas personas, pero para ella no fue así y decidió rechazar tal ofrecimiento debido a una importante razón.

Según lo que cuenta la artista mexicana, aquella persona le hizo la propuesta a cambio que deje su país y se olvide de todo para encerrarse en su casa y solo salir de allí cuando ambos viajen juntos. Es por ello que prefirió decir que no porque existen cosas más importantes como su carrera y su familia.

“Me han sometido y me han dicho: ‘Si te casas conmigo dejas de trabajar, te vas a vivir a otro país’. Yo no sería capaz de hacer eso porque mi carrera está ante todo, mi vida, mi familia y el que me tengan esclavizada en una casa no es para mí ¡Jaula de oro, yo no!”, contó la actriz.

Además, contó que esta persona le iba a dar permiso para visitar a su familia solo una vez al año, pues se iba a mantener encerrada en su casa frente al mar.

“Él tenía una casa frente al mar, en la playa, y me dijo: ‘Quiero que te vengas a vivir aquí, quiero que de aquí no salgas, te voy a tratar como una reina, solo vamos a salir para viajar y no más, pero deja tu trabajo, deja tu vida, es más a tu familia la puedes ver una vez al año’”, añadió.

FOTOS DE INSTAGRAM DE ALEIDA NÚÑEZ

¿QUIÉN FUE EL QUE LE OFRECIÓ LA ‘JAULA DE ORO’ A ALEIDA NÚÑEZ?

Como todos conocemos, Aleida Núñez estuvo en una relación con el millonario Bubba Saulsbury, quien la engreía con los mejores regalos y viajes posibles, pero la distancia les jugó una mala pasada y no continuaron su noviazgo.

Aunque muchos creían que él había sido aquella persona que le ofreció casarse a cambio de ciertos requerimientos, la propia actriz se encargó de desmentirlo con la finalidad de evitar malos entendidos.

“Él no es el primer hombre millonario, he tenido otras relaciones con poder adquisitivo y en su momento me propusieron matrimonio”, fueron sus palabras.