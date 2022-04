Alejandra Espinoza está cumpliendo su sueño de ser actriz con “Corazón Guerrero”, telenovela que marca su debut como protagonista. Durante las grabaciones de la ficción, la conductora de televisión se ha hecho de grandes amigas y ha vivido varias anécdotas, como el apoyo que ha recibido de su compañera Natalia Esperón.

En “Corazón Guerrero”, las actrices interpretan a una madre e hija. El proyecto es, además, doblemente importante para cada una de ellas, pues marca el regreso de Natalia Esperón a la televisión tras casi una década ausente, mientras que para la ex reina de belleza de Nuestra Belleza Latina es su primer protagónico.

Entre Alejandra Espinoza y Natalia Esperón ha nacido una buena relación que va más allá de la ficción y la prueba de ello es que, la protagonista de ‘Corazón Guerrero’ contó una anécdota en la que cuenta todo el apoyo que recibió de su compañera de reparto.

Gonzalo García-Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao son los protagonistas de “Corazón guerrero” junto a Alejandra Espinoza (Foto: Corazón guerrero/Instagram)

¿CÓMO AYUDÓ NATALIA ESPERÓN A ALEJANDRA ESPINOZA EN “CORAZÓN GUERRERO”?

En una transmisión en vivo de Instagram con ‘Noveleando’, Alejandra Espinoza habló de su experiencia en el set de grabaciones de “Corazón Guerrero” y reveló lo bien que se lleva con su compañera Natalia Esperón, a quien considera una “buena persona”.

Durante la charla, la ex reina de belleza de Nuestra Belleza Latina llenó de halagos a Natalia Esperón describiéndola como una persona atenta a la que le agarró mucho cariño.

“Es una persona a la que le agarré cariño, es bien buena gente, buena persona, atenta…”, dijo Alejandra Espinoza hacia su compañera Natalia Esperón.

Luego, Alejandra Espinoza relató una experiencia entre toma y toma en la que su compañera la ayudó y se mostró muy comprensiva.

“A mí se me perdió mi celular, no lo encontraba. Estábamos en la hora del descanso, en la comida. No descansó hasta que lo encontramos. Ella no se fue a comer hasta que encontramos el celular. Eso representó tanto para mí porque no tenía obligación…”, contó la conductora.

Por su parte, Natalia Esperón también habló bien de Alejandra Espinoza y relató su experiencia con la conductora durante las grabaciones de la producción de Televisa y Univision.

“Es una niña muy linda, una mujer muy talentosa, bellísima. Es abierta, de esas personas que te dan entrada de que puedes hablar con ellas”, dijo la estrella de telenovelas de los 90 a “Despierta América”, en enero del 2022, según recordó Univisión.

“Corazón guerrero” hizo su debut en las pantallas el 28 de marzo con Alejandra Espinoza como protagonista del melodrama. La presentadora de televisión, junto a un gran elenco de actores y actrices, han sido bien recibidos por el público mexicano durante la emisión de los primeros capitulos de esta producción de Salvador Mejía.