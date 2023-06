A fines de mayo pasado, el intérprete Alejandro Sanz alarmó a sus seguidores en redes sociales luego de un misterioso comunicado donde evidenciaba su desgaste emocional. Sin embargo, el autor de “Te lo agradezco pero no” estaría atravesando otra crisis debido a la posible ruptura con Rachel Valdés, su novia cubana de 33 años.

A fines de mayo pasado, el artista español remeció las redes sociales al escribir un alarmante mensaje en su Twitter personal. Con palabras sumamente alarmantes, Sanz, de 54 años, confesaba que estaba atravesando un fuerte desgasto mental que lo debilitó hasta el punto de agotarlo por completo. “Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, escribía el músico ibérico.

El cantante de 54 años habló sobre su gira en "El Hormiguero" (Foto: Antena 3)

Fue así que, durante su más reciente concierto en Navarra Arena de Pamplona, el compositor madrileño reapareció ante su público y los medios con una presentación musical de ensueño que abría su nueva gira llamada “Sanz en vivo”. Ahí, el amigo íntimo de Shakira señalaba que sus palabras fueron “una prueba de fuego” para su persona.

Obviamente, también habló de algunos detalles con Rachel Valdés, la cubana de 33 años con quien llevaba enfrascado en una relación desde mediados de 2020. ¿Se habrá acabado el amor de la noche a la mañana? Aquí te contamos los detalles.

ALEJANDRO SANZ Y RACHEL VALDÉS, ¿YA NO SON NOVIOS? LO QUE SABEMOS

Aunque trató de obviar las especulaciones tras su mensaje en Twitter, el nacido en 1968 agradeció a sus seguidores y fanáticos, quienes le brindaron su apoyo en todo momento luego de manifestar su actual estado anímico. “Intenté sincerarme y fue muy bella la reacción. Después ha habido más cosas. Ese ruido que no es para nosotros. Lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias” , reveló Sanz.

En esa línea, el multiganador de Grammys Latino no se animó a brindar algunas palabras acerca de su presunta ruptura con Rachel Valdés. De este modo, Sanz deslindó toda posibilidad de ruptura con la cubana 21 años, aunque existe información que prueba lo contrario.

Según publicó el diario El Mundo, el autor de “Amiga mía” dejó bien en claro que su bajón anímico no se debe “a nada ni a nadie”, zanjando los rumores de los medios que señalaban una depresión profunda debido a su crisis amorosa con la cubana de 33 años.

El autor de "Amiga mía" habría finalizado su relación con Rachel Valdés (Foto: Rachel Valdés / Instagram)

De acuerdo a lo dicho por el citado medio, fue Sanz quien decidió dar por finalizada la relación con la artista originaria de Cuba luego de las severas crisis que vino atravesando la pareja desde inicios de año.

Pero la información no acaba ahí. Según adelanto el periódico de España, la mudanza de la cubana se habría dado días atrás, siendo la artista de 33 años la que abandonó la residencia del famoso intérprete de Madrid. “Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz”, se lee en el adelanto de El Mundo.

Por último, Alejandro Sanz ha querido enviarle un nuevo mensaje a sus incondicionales seguidores, que podrán verle en concierto en distintas ciudades de España hasta principios de agosto. “Nunca olviden que lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere”, ha comentado el artista en el que ha sido su regreso a los escenarios tras abrir su corazón y confesar su estado anímico hace tan solo un par de semanas.

RAQUEL PERERA HABLÓ SOBRE LA RUPTURA DE ALEJANDRO SANZ

Tras hacerse pública la ruptura de Alejandro y Rachel, una de las personalidades más buscadas por la prensa fue Raquel Perera, exesposa del compositor. En esa línea, fue el medio Europa Press el encargado de preguntarle su opinión a la psicóloga de 48 años.

Es así que la también escritora fue abordada durante la Feria del Libro de Madrid 2023 por los medios. Su respuesta fue tajante: “No tengo nada que decir al respecto”. No obstante, Perera señalaba que siempre habrá respeto y admiración entre ella y su exmarido.

Al cabo de unos minutos, las preguntas hacia la experta en psicología volvieron a entra en cuestión, a lo que Raquel volvió a responder con un seco “no sé qué ha pasado, no tengo ni idea, no voy a decir nada”.

Perera y Sanz mantuvieron una relación de 7 años que llegó al altar (Foto: Raquel Perera / Instagram)

Del mismo modo, la excónyuge del cantante añadió que “no me corresponde a mí decir nada”, palabras que restaron su presencia en este tema. Finalmente, zanjó la conversación añadiendo que ella siempre esperara que Sanz “esté bien”.

EL PREOCUPANTE MENSAJE DE ALEJANDRO SANZ

Durante la última semana de mayo, el artista oriundo de Madrid publicó un alarmante mensaje en su Twitter personal. Además de evidenciar su desgastado de ánimo, Sanz dejaba en claro que se encontraba cansado de los conciertos y las presentaciones. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero”, escribía el también guitarrista.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Aunque el músico no confirmó que padece una etapa depresiva, las alarmas lograron encenderse en las redes sociales. Incluso, hubo quienes le mostraron su apoyo incondicional hacia uno de los mejores exponentes de la música en español. ¡Muchas fuerzas, Ale!