En los últimos días, los rumores de una ruptura en la relación entre Alejandro Speitzer y la Shannon de Lima no han hecho más que tomar fuerza, y a esto se ha sumado que el actor ha confirmado que se mudará a Madrid.

Como se recuerda, el exnovio de Ester Expósito se mantuvo un periodo en España, país donde completó las sesiones de grabación de la serie “Alguien tiene que morir” de Netflix, donde interpretó a Gambino.

Sin embargo, lo que parecía ser un compromiso profesional se convertirá en una actividad permanente cuando el artista abandone su natal México para instalarse permanentemente en la capital española.

El actor mexicano confirmó su partida a España (Foto: Alejandro Speitzer / Instagram)

ALEJANDRO SPEITZER EN MADRID

Diversos medios mexicanos han reportado que el artista de 27 años arribó a Madrid y rápidamente se dispuso a explorar la ciudad que lo albergará por los próximos meses.

Alejandro fue interceptado por algunos reporteros que llegaron al Aeropuerto de la Ciudad de México y le cuestionaron por su viaje, si es que este era por una nueva propuesta de trabajo, a lo que este aclaró que buscaba desarrollar su carrera artística.

“No, no, me voy a estudiar a Madrid”, explicó. “¿Actuación o cine?”, volvió a preguntar el reportero. “Justo, justo”, respondió desinteresado.

A esto se le sumó que uno de los reporteros le preguntó por su relación con Shannon de Lima y los rumores de una posible separación y si este los conocía. “No, la verdad que no he escuchado nada”, indicó con ironía, mientras caminaba.

Fue allí que un hombre de prensa preguntó directamente si estaba soltero, a lo que Alejandro respondió tajantemente: “Nunca he platicado nada personal con ustedes, no los conozco, así que… no diré más”.

LA RUPTURA DE SHANNON DE LIMA Y ALEJANDRO SPEITZER

Como se recuerda, el pasado 14 de julio, Alejandro Speitzer publicó una misteriosa foto con una joven que no era Shannon de Lima, lo cual disparó los rumores de una posible ruptura.

En la instantánea en blanco y negro se ve a la celeb de México portando ropa de baño y en un yate junto a una joven, cuya identidad no fue revelada en la publicación, que posa con una sonrisa tímida.