Alejandro Speitzer sigue dando que hablar, pero no solo por su papel en la serie erótica de Netflix “ Oscuro deseo ” o por su relación amorosa con Ester Expósito, esta vez por señalar en una reciente entrevista que la televisión mexicana es “muy doble cara”.

En conversación con Milenio, el actor de 25 años explicó el motivo por el que en México no se ven producciones que proyecten la misma sensualidad que la serie que protagoniza junto a Maite Perroni .

“Mira, te podría endulzar la respuesta, pero la verdad es que la televisión ha sido muy doble cara. De repente ver muertes, drogas, violencia y de repente espantarse por un tema sexual o erótico, me parece doble cara”, afirmó Alejandro Speitzer .

La serie, protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer, es de las más vistas en Netflix y aquí te contamos los detalles de esta exitosa producción. (Foto: Netflix)

Además, hizo hincapié que en que la ficción de 18 episodios aborda el derecho de la sensualidad y sexualidad femenina. “Me parece importante que historias como esta se aborden desde esa igualdad. Así como el hombre puede sentir algo, la mujer también, sin estereotipar. En mi caso, es un personaje muy complicado para mí, tuve que trabajar mucho con los silencios, las miradas, y me parece que se pudo lograr una gran montaña rusa. Al final, el personaje deja claro que no hay excusas para lo que hace. Es violento, es obsesivo y al final del día queda claro que eso no era amor”.

El mexicano también aprovechó para compartir que hay varios temas sociales que le gustaría abordar en sus producciones: “El machismo, toda la violencia que hay contra las mujeres. También el tema de los animales me mueve mucho. La inseguridad en nuestro país, hay tantas cosas a las que quiero sumarme y darles voz”.

Alejandro Speitzer explicó que fue un poco penoso desnudarse, simular intimidad en la pantalla y cuidar al mismo tiempo a su compañera de trabajo (Foto: Oscuro deseo / Netflix)

LA CARRERA ACTORAL DE ALEJANDRO SPEITZER

Aunque con “Oscuro deseo” de Netflix alcanzó reconociendo internacional Alejandro Speitzer empezó en el mundo de la actuación y la televisión desde muy pequeño, así que su éxito actual es producto de años de trabajo.

“Sí, la gente que lo sabe se da cuenta que son muchos años. Y lo único que me da a entender esto es que el esfuerzo siempre tiene sus recompensas”, dijo a Milenio.

El actor reconoció que todo se lo debe a su madre: “Pues la que lo hizo bien fue mi madre. Es un mérito que tengo que darle a ella. De no haber estado ella ahí, tal vez hubiera sido otra historia. Y con el paso del tiempo, más como actor, pensando en las cosas que he podido hacer bien, es tener mucha paciencia, entregarme por completo, disfrutar, al final de nada sirve todo esto si no lo disfrutas. En un tema personal, ser una persona sana, tener una vida fuera de todo esto, se lo debo a mi mamá”.